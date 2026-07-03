Egipto eliminó a Australia por penales y avanzó a los octavos de final del Mundial

La selección de Egipto se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por penales a Australia, luego de igualar 1 a 1 tras los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario en el partido disputado en Dallas.

El conjunto africano mostró una imagen superior durante gran parte del encuentro y generó las mejores situaciones de peligro, aunque no logró reflejar esa diferencia en el marcador. Australia, fiel a su estilo de juego directo y apoyado en las acciones de pelota parada, tuvo algunos pasajes de protagonismo, pero en términos generales se vio superado por el funcionamiento colectivo y la calidad individual de los futbolistas egipcios.

Los dos goles del encuentro llegaron a través del juego aéreo. Egipto abrió el marcador luego de una acción derivada de un tiro libre, cuando Emam Ashour conectó de cabeza para establecer el 1 a 0.

Sin embargo, Australia alcanzó la igualdad en la segunda mitad gracias a un gol en contra del defensor Ahmed Hany, quien también, de cabeza, terminó desviando el balón hacia su propio arco.

Con el correr de los minutos, ambos equipos redujeron la intensidad y comenzaron a administrar esfuerzos pensando en la posibilidad del tiempo suplementario.

Durante los 30 minutos adicionales, Egipto volvió a mostrarse más ambicioso y dispuso de algunas oportunidades para desnivelar el marcador, aunque la defensa australiana respondió con firmeza y logró mantener la igualdad.

En los minutos finales del alargue, el entrenador australiano Tony Popovic decidió reemplazar al arquero titular con la intención de afrontar la definición desde los doce pasos con un especialista. El experimentado Mathew Ryan ingresó en lugar de Joe Beach y recibió además la cinta de capitán.

Sin embargo, la estrategia no dio resultado. En la tanda de penales, Egipto convirtió todos sus remates, mientras que el defensor australiano Harry Souttar falló el primer disparo de la serie, una diferencia que terminó siendo decisiva.

Con el triunfo, los Faraones, liderados por Mohamed Salah, aseguraron su clasificación a los octavos de final, instancia en la que enfrentarán al ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde.