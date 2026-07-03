Tras el fracaso en el Mundial, Julian Nagelsmann dejó de ser el entrenador de Alemania

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó este viernes la salida de Julian Nagelsmann como entrenador de la selección de Alemania, luego de la eliminación sufrida ante Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026. Al mismo tiempo, la entidad anunció que iniciará gestiones para contratar a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador nacional.

A través de un comunicado oficial, la DFB informó el final del ciclo de Nagelsmann, quien había asumido el cargo en septiembre de 2023 y tenía contrato vigente hasta 2028. La eliminación en el Mundial representó el tercer gran fracaso consecutivo del seleccionado alemán en torneos ecuménicos, después de las tempranas despedidas en las fases de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022.

La federación alemana confirmó además que buscará avanzar en las conversaciones con Klopp, actual director global de fútbol del grupo Red Bull y ex entrenador de Liverpool y Borussia Dortmund.

"En cuanto al nombramiento de un nuevo seleccionador, la dirección de la DFB buscará ahora mantener conversaciones con Jürgen Klopp. Él ya ha manifestado su disposición general a asumir el cargo", señaló el organismo en el comunicado oficial.

Klopp, de 59 años, se desempeña actualmente como comentarista para la televisión alemana durante el Mundial y ya había dejado entrever en los últimos días su predisposición a asumir el desafío de dirigir a la selección de su país.

El ex entrenador de Liverpool aparece además como el candidato preferido por gran parte de los aficionados alemanes. Sin embargo, durante el desarrollo del Mundial había generado controversia al sugerir públicamente que el ciclo de Nagelsmann podría estar llegando a su fin, declaraciones por las que posteriormente pidió disculpas.

Considerado uno de los entrenadores más exitosos de la historia reciente del fútbol alemán, Klopp conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania con Borussia Dortmund, mientras que durante su etapa al frente del Liverpool, entre 2015 y 2024, obtuvo, entre otros títulos, la Premier League y la Champions League.

Por su parte, Nagelsmann había manifestado inmediatamente después de la derrota ante Paraguay su intención de continuar en el cargo y cumplir el contrato firmado hasta 2028. Sin embargo, tras una reunión mantenida el jueves con los principales dirigentes de la federación, ambas partes acordaron poner fin al ciclo.

"Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, se merecen la oportunidad de empezar de cero", expresó el entrenador saliente en el comunicado difundido por la DFB.

Además, el técnico de 38 años agradeció el apoyo recibido por los aficionados durante su gestión. "También quiero dar las gracias especialmente a la hinchada. Ustedes nos apoyaron, confiaron en nosotros y nos dieron energía incluso en los momentos difíciles. Me duele de verdad que los hayamos decepcionado y no poder darles más noches de fútbol memorables en este Mundial", afirmó.

Nagelsmann había asumido la conducción del seleccionado alemán en 2023 y, durante la Eurocopa 2024 disputada en Alemania, logró alcanzar los cuartos de final, en lo que había sido su primera gran competición al frente del equipo nacional.

La decisión definitiva fue adoptada tras una reunión de aproximadamente tres horas celebrada luego del regreso del plantel a Alemania. El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, destacó el trabajo realizado por el entrenador durante su ciclo.

"Julian Nagelsmann se caracterizó por un alto nivel de compromiso y una ambición extraordinaria. Además, es una persona extremadamente responsable y sincera, a quien todos valoramos", señaló el dirigente.

La reestructuración en el seleccionado alemán también incluirá la salida del director deportivo Andreas Rettig, cuyo contrato finaliza a fin de año y no será renovado por la federación.