El Banco Central pateó vencimientos por US$6.000 millones hasta después de las elecciones de 2027

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este viernes la refinanciación de la totalidad de sus compromisos de deuda bajo la modalidad REPO con entidades financieras internacionales, por un monto de US$6.000 millones, extendiendo los vencimientos hasta septiembre de 2028, es decir, después de las elecciones presidenciales del próximo año.

La decisión fue interpretada por el mercado como una señal destinada a fortalecer el perfil financiero del organismo y a despejar dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina en el corto y mediano plazo, en un contexto marcado por el calendario electoral y la expectativa por nuevas medidas económicas.

El organismo conducido por Santiago Bausili informó que canceló la totalidad de las operaciones REPO que mantenía vigentes y, simultáneamente, acordó una nueva línea de financiamiento por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, lo que permitió extender los plazos de vencimiento y mejorar las condiciones de financiamiento.

Desde la autoridad monetaria destacaron que la operación no solo permitió reprogramar los compromisos hasta 2028, sino también reducir el costo financiero y ampliar la cantidad de entidades participantes.

Al igual que en operaciones anteriores, el nuevo acuerdo fue estructurado utilizando bonos soberanos Bonares pertenecientes a la cartera del Banco Central como garantía de la operación.

La subasta se realizó el pasado 30 de junio, oportunidad en la que el BCRA recibió ofertas por un total de US$8.250 millones, aunque finalmente adjudicó financiamiento por US$6.000 millones.

Según precisó el organismo, la nueva operación contempla una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares más un spread del 4%, lo que actualmente representa un costo cercano al 7,6% anual.

El Gobierno prepara nuevos anuncios financieros

La refinanciación anunciada por el Banco Central se produce en momentos en que el Gobierno busca transmitir previsibilidad a los mercados respecto del cumplimiento de los compromisos financieros previstos para este año y para 2026, con el objetivo de reducir eventuales tensiones cambiarias y financieras durante el período preelectoral.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, prepara una serie de anuncios vinculados al programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027, que complementarán la estrategia presentada por el Banco Central.

La presentación está prevista para el próximo lunes y será encabezada por el propio Caputo. Según adelantó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, se dará a conocer el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las distintas fuentes de financiamiento previstas para afrontar esos compromisos.

Con estas medidas, el Gobierno busca reforzar la confianza de los inversores y despejar interrogantes sobre el perfil de deuda de la Argentina en los próximos años.