“Riesgos digitales y Alianzas Estratégicas” fue el eje de un ciclo sobre ciberdelito en Rosario

En una nueva edición del Ciclo Ciberdelito, Personal, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe reunieron en el aula magna de la Facultad de Derecho a referentes del ámbito judicial, académico y privado para compartir experiencias, analizar tendencias y promover estrategias conjuntas frente a los desafíos que plantea la evolución del delito en el entorno digital.

La apertura institucional estuvo a cargo de Susana Menéndez, gerente de Asuntos Institucionales de Personal; María Cecilia Vranicich, Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Hernán Javier Botta, Decano Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y Marcos Salt, representante de la Cámara Argentina Fintech. Todos coincidieron en destacar la importancia de la articulación público-privada para abordar el ciberdelito de manera integral.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, sostuvo que “Desde el Ministerio Público trabajamos desde 2023 con planes estratégicos, pero durante dos años nuestras capacidades estuvieron necesariamente concentradas en la persecución de los delitos más graves, en un contexto de extrema violencia en Rosario. Hoy, con una baja sostenida en los índices de violencia, pudimos revalidar nuestros objetivos y ampliar la agenda de persecución penal. En este nuevo escenario, tenemos por delante la tarea estratégica de avanzar con la creación de un área específica de cibercrimen dentro del Ministerio Público. Contamos con fiscales con experiencia en la materia, lo cual es una base sólida, aunque somos conscientes de que aún necesitamos más recursos y capacidades.”

Por su parte, Susana Menendez, gerente de Asuntos Institucionales de Personal, destacó: “Con este ciclo buscamos consolidar un espacio federal de intercambio de experiencias y construcción colectiva entre el sector público, el privado y la academia para anticiparnos a los desafíos que plantea la evolución del ciberdelito. La edición de Rosario se suma a las realizadas en Córdoba, Salta y la Ciudad de Buenos Aires, reafirmando el compromiso que tenemos en Personal de llevar esta agenda a distintas regiones del país. Estamos convencidos de que fortalecer los vínculos entre las instituciones, generar sinergias y compartir conocimiento no solo potencia las capacidades de cada actor, sino que también acelera las investigaciones y contribuye a desarrollar respuestas más ágiles y efectivas frente a modalidades delictivas cada vez más sofisticadas. “

Hernán Javier Botta, Decano Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, sostuvo que “La digitalización está transformando profundamente nuestras vidas: cada vez más actividades personales se desarrollan en entornos digitales, impulsadas por el uso de herramientas como la inteligencia artificial. “Este proceso trae consigo beneficios evidentes, como mayor facilidad y agilidad, pero también expone a la sociedad a nuevos riesgos que debemos abordar con responsabilidad. Frente a este escenario, identificamos dos ejes fundamentales: en primer lugar, la necesidad de avanzar en una regulación que articule de manera efectiva lo público y lo privado. Las universidades tienen un rol clave en este debate, especialmente en el ámbito de la educación superior en Argentina, como espacios de reflexión y producción de conocimiento. Es fundamental fortalecer la confianza social en las instituciones académicas, entendiendo que su labor impacta directamente en el desarrollo colectivo.”

A lo largo de toda la jornada, uno de los ejes transversales del debate fue el impacto de la inteligencia artificial en los fraudes de identidad y la creciente importancia de la articulación público-privada como herramienta para fortalecer la prevención, investigación y persecución del ciberdelito.

Una agenda contra el ciberdelito

Con un nutrido auditorio integrado por representantes del ámbito judicial, referentes del sector privado, integrantes de las fuerzas vivas de la provincia y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y con la moderación del periodista Hernán Funes, la jornada propuso una mirada integral sobre los desafíos que plantea la nueva configuración del delito digital y las estrategias para abordarlo de manera colaborativa.

El primer panel —dedicado a la investigación de fraudes y delitos conexos— contó con la participación del Matías Ocariz, Fiscal Ciberdelito de Santa Fe, Fernando Rivarola Fiscal Cibercrimen de Chubut, y Franco Pilnik, Fiscal de Ciberdelito de Córdoba, quien participó de manera virtual. A partir de un caso concreto, los especialistas expusieron cómo la naturaleza transfronteriza de estas maniobras delictivas exige una coordinación permanente entre fiscalías de distintas jurisdicciones para lograr investigaciones más ágiles y efectivas.

En el segundo panel, Sergio Piris Gerente de Asuntos Penales y Requerimientos Judiciales de Personal, junto con Mario Martín Barletta, Prosecretario General del Ministerio de la Acusación de la provincia de Santa Fe, expusieron el trabajo coordinado que llevan adelante las empresas tecnológicas, como Personal, cuyo aporte de evidencia digital y asistencia técnica resulta clave para fortalecer las investigaciones judiciales y agilizar la respuesta frente a los delitos informáticos.

El tercer panel estuvo dedicado a caracterizar este tipo de delitos, a partir de casos concretos expuestos por empresas de servicios digitales y Fintech. Valentina Rubio, Líder de Prevención fraude en Personal Pay, Sofía Ciampone , Coordinadora de Requerimientos Judiciales en Personal Pay; Juan Pablo Paredes, Fraud Intelligence & Regulations Expert de Mercado Libre y Julián Reale, Sr. Compliance Analyst Financial Crime Compliance de Lemon. A través de casos reales, los expositores repasaron las principales modalidades de fraude que afectan al ecosistema digital y compartieron las herramientas tecnológicas y los mecanismos de prevención que hoy permiten detectar, investigar y mitigar este tipo de delitos.

El cuarto panel estuvo dedicado a la formación de talento y a la necesidad de incorporar capacidades digitales y tecnológicas en la preparación de los futuros profesionales del derecho. Bajo la moderación de Daniel Cuenca, Profesor de Derecho Procesal Penal, Facultad de Derecho, UNR, referentes académicos y especialistas debatieron sobre los nuevos conocimientos y competencias que demanda la evolución del ciberdelito. Participaron Jorge Marcelo Ilharrescondo, Gustavo Franceschetti (titulares de cátedras de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Rosario), junto a Marcos Salt, la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades que hoy requieren los profesionales del derecho para afrontar los desafíos.

Para finalizar, el Comisario Maximiliano Mendez, Jefe del Dpto Delitos Tecnológicos Especiales- Cibercrimen de la Ciudad de Buenos Aires junto con Cristian Borghello, Director de Segu-Info, Segu-Kids, ODILA y Antiphishing, hicieron un recorrido por los nuevos escenarios que plantean los cripto activos.

El ciclo Ciberdelito y Ciberseguridad es un espacio clave de articulación y agenda común frente a los riesgos digitales emergentes. Con esta iniciativa, Personal y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe reafirmaron su rol como aliados estratégicos en la construcción de un ecosistema digital más seguro y confiable, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias enriquecedoras.

