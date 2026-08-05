Por falta de votos, el oficialismo debatirá el proyecto de propiedad privada sin la reforma para vender tierras a extranjeros

La Libertad Avanza resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía flexibilizar la venta de tierras rurales a extranjeros, luego de comprobar que no contaba con los votos necesarios en el Senado para aprobar esa iniciativa.

La decisión fue adoptada tras una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a representantes de espacios aliados, luego de que varios gobernadores manifestaran su rechazo a la propuesta, que habilitaba la venta de hasta el 25% de las tierras rurales a ciudadanos extranjeros.

Con ese panorama, el oficialismo optó por dar de baja ese capítulo del proyecto para evitar que la falta de consenso pusiera en riesgo el tratamiento del resto de la iniciativa durante la sesión prevista en la Cámara alta.

De esta manera, La Libertad Avanza buscará avanzar únicamente con los artículos que mantienen respaldo legislativo, entre ellos las modificaciones al Código Civil y Comercial vinculadas con desalojos, escrituración de inmuebles, manejo del fuego y expropiaciones.

El intento del oficialismo de reunir apoyos mediante cambios impulsados por Patricia Bullrich no alcanzó para revertir la postura de varios mandatarios provinciales, entre ellos Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén), quienes se opusieron a modificar el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales.

La marcha atrás también representa un revés para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, principal impulsor de la reforma. Según trascendió, su propuesta original incluso contemplaba eliminar cualquier límite para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, aunque finalmente el proyecto había quedado reducido a una flexibilización parcial.

Tras el encuentro entre los bloques aliados, el oficialismo difundió un comunicado en el que informó que se resolvió por consenso postergar el tratamiento del capítulo referido al régimen de tierras rurales.

"La decisión fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso", señaló el texto.

Desde el oficialismo aclararon que la postergación no implica la eliminación definitiva de la iniciativa, sino que responde a la intención de revisar su redacción y sumar nuevos aportes que permitan alcanzar un acuerdo más amplio.

Asimismo, confirmaron que durante la sesión avanzarán con el tratamiento del resto del proyecto, incluyendo las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, capítulos que, según sostuvieron, cuentan con el respaldo suficiente para ser debatidos y aprobados.