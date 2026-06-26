Asesinaron a balazos a un hombre en Villa Luján Oeste

Por Santotomealdía

Un hombre fue asesinado a balazos este viernes por la tarde en nuestra ciudad, en un violento ataque ocurrido en la esquina de 1° de Mayo y Frutos, en barrio Villa Luján Oeste. La víctima, de 39 años, circulaba en una camioneta cuando fue atacada a tiros y falleció en el lugar.

De acuerdo con las primeras informaciones, el crimen ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando dos personas que se desplazaban en moto se acercaron al vehículo y efectuaron varios disparos contra el conductor. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar.

La víctima fue identificada como Julián Matías Pratto, de 39 años, con domicilio en barrio La Paz de nuestra ciudad. Vecinos de la zona señalaron que la víctima se desempeñaría como fletero, aunque esa información aún no fue confirmada oficialmente.

Poco después del homicidio trascendió que dos sospechosos fueron detenidos, aunque fuentes policiales todavía no confirmaron si se trata de los presuntos autores del crimen.

En el lugar trabajó personal policial y la investigación quedó a cargo de la Justicia, que busca determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables del homicidio.