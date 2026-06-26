Manuel Adorni, bajo presión: se intensifican las versiones sobre su posible salida

En las últimas horas comenzaron a intensificarse las versiones que señalan que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría dejar su cargo en el corto plazo, en medio de tensiones políticas y cuestionamientos internos dentro del Gobierno.

Según trascendidos provenientes de distintos sectores oficiales, hasta hace poco descartaban cualquier cambio en la Jefatura de Gabinete, aunque en la actualidad reconocen que el escenario comenzó a modificarse y que su continuidad se encuentra en revisión. Entre los factores mencionados se encuentran las dificultades en el vínculo con el Congreso y con aliados legislativos, además del impacto político de la situación judicial que lo involucra.

En el entorno gubernamental se habla de un escenario de alta tensión interna y de una posible salida que, según algunas versiones, podría concretarse incluso en el corto plazo. “Hay un acuerdo de que no debería seguir”, señalan fuentes oficiales, mientras que otras afirman que “tiene los días contados”, aunque sin confirmaciones formales.

Las diferencias en torno a su continuidad atraviesan a distintos sectores del oficialismo. Tanto en el espacio vinculado a Santiago Caputo como en el entorno de Karina Milei se reconocen posiciones críticas respecto a su permanencia, aunque no existe una decisión unificada.

En el Congreso, el oficialismo logró recientemente avances legislativos relevantes, aunque dentro del Gobierno consideran que el tratamiento de eventuales citaciones o interpelaciones vinculadas al funcionario podría reactivarse y aumentar la presión política sobre su figura.

En paralelo, comenzaron a circular posibles nombres para una eventual sucesión, entre ellos el del ministro del Interior, Diego Santilli, quien aparece mencionado como una de las opciones en análisis por su vínculo con distintos sectores del oficialismo y su rol en el diálogo con gobernadores. Sin embargo, también se evalúan otros perfiles, aunque por el momento no hay definiciones.

De acuerdo con distintas fuentes, la decisión final sobre eventuales cambios en la Jefatura de Gabinete recae exclusivamente en el presidente Javier Milei, quien mantiene la última palabra sobre cualquier reemplazo.

Por el momento, no hay confirmaciones oficiales sobre la salida de Adorni ni sobre eventuales cambios en el gabinete, aunque en el oficialismo reconocen que el escenario continúa abierto y sujeto a definiciones políticas en los próximos días.