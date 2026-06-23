Extendieron por un año la emergencia social, educativa y sanitaria en toda la provincia

El Gobierno de Santa Fe resolvió extender por otros doce meses la emergencia social, educativa y sanitaria en todo el territorio provincial. La medida fue oficializada a través del Decreto N° 1257/2026, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y mantendrá vigente hasta el 23 de junio de 2027 el régimen establecido por la Ley N° 14.241.

Desde la Casa Gris argumentaron que persisten las condiciones que motivaron la declaración original de la emergencia en 2024 y señalaron que la situación económica y social continúa afectando a amplios sectores de la población.

Entre los fundamentos, el Ejecutivo provincial citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al segundo semestre de 2025, que ubicaron la pobreza en el 21 % de los hogares del país y la indigencia en el 4,8 %. En Santa Fe, los indicadores mostraron niveles superiores: en el Gran Rosario la pobreza alcanzó al 22,3 % de las personas y en el Gran Santa Fe llegó al 30,6 %.

La situación de niños, niñas y adolescentes también fue uno de los aspectos considerados. De acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, más de la mitad de los menores de edad que viven en centros urbanos del país se encontraban en situación de pobreza durante 2025, mientras que un 10,7 % se encontraba en hogares indigentes.

Otro de los factores señalados por la Provincia fue el aumento de las intervenciones vinculadas a consumos problemáticos. Según datos de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas, la cantidad de actuaciones creció más de un 150 % entre 2023 y 2025.

En el plano sanitario, el Gobierno sostuvo que la crisis económica incrementó la demanda sobre el sistema público de salud debido a la pérdida de cobertura de obras sociales y prepagas. Además, indicó que la Provincia debió asumir prestaciones y programas que anteriormente dependían de la Nación, entre ellos la provisión de medicamentos, vacunas e insumos correspondientes a iniciativas como Remediar, Salud Sexual y Reproductiva e Incluir Salud.

La prórroga permitirá mantener mecanismos excepcionales para la compra de bienes y la contratación de servicios, herramientas que, según el Ejecutivo, facilitaron más de 2.500 procedimientos administrativos desde que se declaró la emergencia.

De esta manera, los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, Educación y Salud continuarán contando con facultades especiales para implementar medidas destinadas a sostener las prestaciones y garantizar el acceso a derechos básicos en toda la provincia.