Adelina Oeste: denuncian que la Municipalidad entregó bidones de agua con suciedad

Por Santotomaldía



Vecinos de Adelina Oeste denunciaron este viernes que los bidones de agua entregados por la Municipalidad como alternativa al suministro de red presentaban suciedad. El reclamo surgió durante el operativo de sanitización y purga de cañerías que obligó a suspender temporalmente el consumo de agua de red en el sector.

Ignacio Bosso, uno de los vecinos que solicitó la provisión de agua anunciada por el Municipio, aseguró que algunos recipientes estaban abiertos, sin identificación ni rotulación. Además, sostuvo que encontró moscas en varios bidones y que en uno de ellos detectó un gusano. El vecino aportó fotografías y videos para respaldar su denuncia.

Cabe recordar que, al informar los trabajos de mantenimiento en la red correspondiente al tanque de Adelina Centro Oeste, la Municipalidad había señalado que garantizaría la provisión de agua para consumo por medios alternativos durante el tiempo que durara la intervención.

En diálogo con radio Nova 97.5, Bosso explicó que los vecinos debían comunicarse con el número habilitado por el Municipio para solicitar agua potable mientras se desarrollaban las tareas de hipercloración y limpieza de la red. “Cuando vinieron a dejar los bidones de agua, dejaron bidones que están abiertos, que no están rotulados, no se sabe qué hay adentro, no se sabe qué procedencia tiene el bidón”, sostuvo.

Según relató, al revisar los recipientes observó distintos elementos en su interior. “Hay hojas, hay ramas. Hay uno que tiene un gusano y otro que tiene moscas”, afirmó.

El vecino también cuestionó que los bidones no contaran con ningún tipo de identificación. “Ni siquiera están respetando el Código Alimentario Argentino, porque vos no podés fraccionar por tu cuenta sin rotular o sin estar inscripto”, expresó.

Bosso remarcó que su principal preocupación pasa por las familias que dependen de esa provisión alternativa. “Si vos me estás sacando un servicio básico, me lo tenés que reemplazar por algo seguro”, señaló. “Hay gente que no puede salir a comprar agua. Vos le estás sacando un servicio básico y, en vez de reemplazarlo con algo seguro, le estás exponiendo a un riesgo aún mayor”, agregó.

Durante la entrevista, indicó además que los recipientes fueron entregados en los domicilios de las personas que habían solicitado asistencia a través del canal informado por el Municipio.

El vecino sostuvo que la situación genera preocupación entre quienes residen en el sector y cuestionó la forma en que se implementó el sistema de provisión alternativo anunciado por las autoridades locales.

El reclamo se produjo mientras continúan las tareas de mantenimiento anunciadas para el sector, que incluyen la sanitización de cisternas y la purga de cañerías, trabajos por los cuales se recomendó no consumir agua de red hasta la finalización del operativo.