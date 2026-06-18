Adelina Centro Oeste: realizarán tareas de mantenimiento y piden no consumir agua de red

Por Santotomealdía



La Municipalidad informó que este viernes 19 de junio llevará adelante tareas programadas de sanitización y purga de cañerías en la red de agua potable correspondiente al tanque Adelina Centro Oeste y su zona de influencia. Como consecuencia de estos trabajos, se recomendó a los vecinos no consumir agua de red desde el inicio del operativo y hasta las 9 de la mañana del sábado 20.

Según se indicó oficialmente, el procedimiento comenzará a las 5:00 de la mañana con la hipercloración de los tanques cisterna ubicados en la intersección de Chapeaurouge y Vélez Sarsfield, una tarea que demandará aproximadamente una hora.

Posteriormente, desde las 6:00, se realizará la impulsión de agua clorada a la red durante unas dos horas, para luego avanzar con la purga del sistema mediante la apertura de hidrantes en distintos puntos del sector.

Desde el Municipio señalaron que se garantizará la provisión de agua para consumo por medios alternativos durante el tiempo que dure la intervención. Además, los vecinos podrán realizar consultas o solicitar asistencia comunicándose con el área de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana al 342 546-2862.

También se recomendó a los usuarios realizar la limpieza de los tanques de reserva domiciliarios y dejar correr el agua de las instalaciones internas una vez finalizados los trabajos, con el objetivo de garantizar la calidad del suministro.

Puntos donde se realizarán las purgas Frutos y 1° de Mayo

Frutos y 3 de Febrero

Richieri y Estados Unidos de México

13 de Diciembre y Chapeaurouge

Uruguay y Saavedra

Córdoba y Roverano

Desde el Municipio explicaron que esta intervención forma parte del programa de mantenimiento de la red de agua potable, que se desarrolla en paralelo con las obras de la nueva planta potabilizadora, mientras el abastecimiento de la ciudad continúa dependiendo íntegramente del Acueducto Desvío Arijón.

Una vez completado el proceso, se realizará el monitoreo de los niveles de cloro en la red y el cierre de los hidrantes, tras lo cual se restablecerá el funcionamiento normal del servicio.