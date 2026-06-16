La Selección arranca la defensa del título: debuta con Argelia en Kansas

La Selección Argentina comenzará este martes la defensa del título conquistado en Qatar 2022 cuando enfrente a Argelia en el Kansas City Stadium, a las 22 horas, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con Lionel Messi como líder y referente de una generación que ya hizo historia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar el primer paso en un nuevo sueño mundialista.

La Albiceleste llega a la Copa del Mundo respaldada por una destacada actualidad. Además de haberse consagrado en la Copa América 2024, dominó las eliminatorias sudamericanas y acumula siete victorias consecutivas, ratificando una identidad futbolística consolidada y una base que combina experiencia y renovación.

Scaloni apostó por mantener gran parte del plantel campeón del mundo, aunque incorporó jóvenes valores como Nico Paz y Valentín Barco, apuntando a una transición gradual dentro de un grupo que sigue teniendo como pilares a Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Cristian Romero, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, entre otros.

Sin embargo, la principal preocupación en la previa pasa por el aspecto físico. La única baja confirmada para el debut es Nicolás Tagliafico, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y apunta a recuperarse para el segundo encuentro de la fase de grupos. Además, tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel llegan con lo justo tras superar molestias musculares.

Otra de las incógnitas está relacionada con la conformación de la defensa. Cristian Romero ya se encuentra recuperado de una lesión ligamentaria y volvería a ser titular, mientras que Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Facundo Medina aparecen como alternativas para completar la última línea.

Una de las noticias más alentadoras para el cuerpo técnico es la recuperación de Emiliano Martínez. El arquero campeón del mundo arrastraba una fractura en el dedo anular de la mano derecha que le impidió disputar los amistosos previos, pero evolucionó favorablemente y estará desde el arranque frente al conjunto africano.

En la mitad de la cancha no habría sorpresas. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister conformarían el eje del mediocampo, con Thiago Almada ocupando el lugar que dejó vacante Ángel Di María tras su salida de la selección.

En ataque, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien volverá a conducir al equipo en una nueva aventura mundialista. El capitán estaría acompañado por Lautaro Martínez, aunque Julián Álvarez, ya recuperado de una molestia física, también aparece como una opción para sumar minutos.

Del otro lado estará una selección de Argelia que llega con argumentos para ilusionarse. El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic se clasificó con autoridad al Mundial y cuenta con futbolistas de jerarquía como Riyad Mahrez, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Rayan Aït-Nouri y Amine Gouiri.

Los africanos mostraron un buen nivel en sus compromisos previos, con triunfos ante Países Bajos y Bolivia, además de una contundente goleada frente a Guatemala. Con un plantel joven, dinámico y peligroso en ataque, buscarán dar el golpe frente al vigente campeón del mundo.

Argentina iniciará así un nuevo camino mundialista con la responsabilidad de defender la corona y la ilusión de volver a ser protagonista. El primer desafío será ante una selección que promete exigir al máximo al equipo de Scaloni en su estreno en Estados Unidos.