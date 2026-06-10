Messi volvió, hizo un gol y la Selección argentina cerró su preparación con una goleada

La Selección argentina derrotó este martes por la noche a Islandia por 3 a 0 en Alabama y cerró de gran manera su preparación para el Mundial 2026, que comenzará la próxima semana. El encuentro marcó además el regreso de Lionel Messi, quien ingresó en el segundo tiempo, convirtió un gol y fue ovacionado por los hinchas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró un claro dominio durante gran parte del amistoso y dejó buenas sensaciones de cara al debut mundialista frente a Argelia, programado para dentro de una semana en Kansas.

La apertura del marcador llegó rápidamente. A los 7 minutos del primer tiempo, Valentín Barco aprovechó una serie de rebotes tras un tiro libre y sacó un remate desde afuera del área para poner el 1-0.

Con la ventaja, Argentina manejó la pelota y controló el partido ante un rival que apostó principalmente al contragolpe. Antes del descanso, Nico Paz estuvo cerca de ampliar la diferencia, aunque el arquero islandés evitó el segundo.

La gran expectativa de la noche estuvo centrada en Messi, que volvió a jugar luego de superar una contractura muscular. El capitán argentino ingresó en el complemento y cambió el ritmo del partido.

A los 25 minutos del segundo tiempo, el rosarino habilitó a Lautaro Martínez, quien fue derribado dentro del área tras intentar definir por encima del arquero. El propio Messi ejecutó el penal y marcó el 2-0 con un remate cruzado.

Sobre el final, una combinación entre Rodrigo De Paul y Messi terminó con una asistencia para Thiago Almada, que definió dentro del área y selló la goleada.

Tras el encuentro, Scaloni deberá definir quién ocupará el lugar del lesionado Leonardo Balerdi en la lista definitiva para el Mundial. El entrenador adelantó que incluso podría sumar un mediocampista en lugar de un defensor.