San Ignacio, la tradicional láctea de Sauce Viejo, fue adquirida por una firma mexicana

La histórica empresa láctea San Ignacio, cuya planta industrial se encuentra en Sauce Viejo, cambiará de manos y pasará a formar parte del grupo mexicano MIYM (Mexicana de Industrias y Marcas), en el marco de un proceso de expansión que la firma extranjera viene desarrollando en Argentina.

La operación fue confirmada en las últimas horas y representa una nueva adquisición de MIYM dentro del mercado lácteo argentino, luego de las compras recientes de Lácteos Karina y Lácteos Aurora.

Con esta incorporación, la compañía mexicana suma ahora una de las marcas más tradicionales y reconocidas del país, especialmente identificada por su producción de dulce de leche y quesos.

San Ignacio es una empresa con fuerte presencia en la región y una importante trayectoria dentro de la industria alimenticia argentina.

La firma nació en Rosario en 1939 y, a lo largo de su historia, fue consolidando una fuerte identidad en el mercado nacional e internacional. Actualmente produce dulce de leche, leche fluida, crema y quesos, además de exportar productos a 18 países.

Entre los principales destinos de exportación aparecen mercados como Estados Unidos, Japón, Canadá, España, Italia, Francia, Brasil, Chile e Israel.

Uno de los aspectos que más interés despertó en los compradores fue justamente el perfil exportador de la empresa y su posicionamiento dentro del mercado de quesos azules.

MIYM es una compañía fundada en 2007 en el estado mexicano de Puebla y dedicada a la producción y comercialización de leche y derivados lácteos.

En México opera con distintas marcas propias y en los últimos meses comenzó un fuerte proceso de expansión en Argentina, en medio de un contexto complejo para la industria láctea nacional.

El sector atraviesa dificultades vinculadas al financiamiento, la caída del consumo interno y la presión sobre los costos de producción.

La compra de San Ignacio se suma además a otros movimientos empresariales recientes dentro del mercado lácteo argentino, donde distintos grupos regionales vienen ganando presencia.

Entre ellos aparecen operaciones como la compra de activos de Saputo Argentina por parte del Grupo Gloria, de Perú, y las negociaciones que continúan alrededor de la situación de SanCor.

Con esta nueva adquisición, MIYM busca fortalecer su presencia regional y utilizar a Argentina como plataforma para expandirse dentro del Mercosur y otros mercados latinoamericanos.