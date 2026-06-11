Vialidad Nacional detectó fallas en el puente Carretero y pidió que la provincia se haga cargo

Por Santotomaldía



El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, reveló este jueves que Vialidad Nacional detectó fallas en el puente Carretero y envió una nota al gobierno provincial solicitando que se haga cargo de las reparaciones necesarias en la estructura.

Según explicó el funcionario, el planteo fue realizado por la Dirección Nacional de Vialidad en el marco de las obras que actualmente se desarrollan en el nuevo puente que conectará nuestra ciudad con Santa Fe. En ese contexto, Enrico cuestionó que Nación pretenda trasladar a la provincia una intervención que no estaba contemplada.

“La Dirección Nacional de Vialidad, o sea, el gobierno nacional, nos pide que reparemos el puente viejo (en referencia al puente Carretero), esto no es menor”, expresó el ministro en declaraciones a Telefe Santa Fe.

Más adelante, agregó: “Ellos mandaron una nota diciendo que detectaron que en el puente viejo hay problemas, hay fallas, y nos piden: ‘ya que están trabajando acá en el puente nuevo, ¿no pueden reparar el puente viejo?’, para decírtelo así y que se entienda”.

Enrico señaló que el pedido todavía está siendo analizado por el gobierno provincial y advirtió sobre las implicancias económicas y administrativas que podría generar. “Lo estamos analizando, porque eso puede implicar que nos hagamos cargo de otra cosa que no estaba prevista”, sostuvo.

El ministro no brindó mayores precisiones sobre cuáles son las fallas detectadas ni tampoco informó qué tipo de intervención podría requerirse en el viaducto.

Cabe recordar que el puente Carretero estuvo con circulación restringida durante gran parte de 2024 debido al deterioro de una de las ménsulas Gerber. La restricción total para vehículos particulares comenzó el 28 de marzo y se extendió durante casi ocho meses, afectando la conexión entre nuestra ciudad y Santa Fe.