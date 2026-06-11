“No podía entender lo que estaba pasando”: habló la mujer detenida por error en Sauce Viejo

Por Santotomealdía

Sandra Rey, la mujer que denunció haber sido detenida por error en Sauce Viejo, brindó este jueves una extensa entrevista en el programa Nova al Día, que se emite de lunes a viernes por Radio Nova 97.5. Allí relató en primera persona todo lo que ocurrió durante el procedimiento policial que terminó con su traslado a distintas dependencias y varias horas demorada por un supuesto pedido de captura que luego fue descartado.

Según contó, todo comenzó cuando personal del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo la detuvo mientras circulaba en su vehículo debido a que no tenía colocada la patente delantera. Tras pedirle la documentación, los efectivos le informaron que registraba un pedido de captura vigente, situación que más tarde fue desmentida luego de un cotejo de huellas realizado en Jefatura. Además de la detención, Rey cuestionó la difusión pública de una fotografía tomada durante el procedimiento y aseguró que esa situación fue la que finalmente la llevó a realizar una denuncia.

“Yo les decía que no podía ser que yo tenga pedido de captura”, expresó durante la entrevista. La mujer explicó que fue trasladada primero al médico policial en Santa Fe y luego a la Comisaría 19 de Sauce Viejo, donde permaneció varias horas.

Según su relato, al llegar a la dependencia policial fue esposada y ubicada en el patio mientras aguardaban directivas judiciales. “No me dejaron llamar a mi casa”, aseguró. También señaló que recién recuperó la libertad cerca de las 16 horas, cuando desde Jefatura confirmaron que no existía ningún requerimiento judicial en su contra.

Durante la entrevista, Rey volvió a cuestionar la circulación de una fotografía tomada durante el procedimiento. Según indicó, comenzó a recibir llamados de conocidos luego de que la imagen empezara a difundirse públicamente.

En ese sentido, explicó que decidió avanzar judicialmente junto a su abogada. “A mí lo que me jode es esa foto donde se ve mi rostro, donde me ensucian, porque a mí me conoce todo Sauce Viejo”, manifestó.

Además, deslizó que la difusión de la imagen podría estar vinculada a cuestiones políticas locales. “También puede ser algo así, una represalia política, porque saben que yo entré a trabajar con esta gestión”, afirmó durante la charla radial.

Rey sostuvo que ahora espera que la Justicia y el Ministerio de Seguridad investiguen lo ocurrido y determinen cómo se originó el procedimiento y de qué manera circuló la fotografía tomada durante su detención.

