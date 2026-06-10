Miércoles 10 de junio de 2026
Mundial 2026

Policiales — 10.06.2026 —

Detuvieron a dos jóvenes cuando intentaban cortar cables en Richieri al 2800

Se trata de un hombre de 21 años y una mujer de 20, quienes fueron interceptados por la policía tras un llamado al 911. Les secuestraron herramientas con las que intentaban cometer el hecho.

La Policía trasladó a dos jóvenes que intentaban robar cables en Richieri al 2800.
La Policía trasladó a dos jóvenes que intentaban robar cables en Richieri al 2800.

Una mujer de 20 años y un hombre de 21 fueron aprehendidos por la Policía en Santo Tomé luego de ser sorprendidos intentando cortar cables en la zona de avenida Richieri al 2800.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico tras un aviso recibido a través de la Central de Emergencias 911, que alertaba sobre una situación sospechosa en ese sector de la ciudad.

Al llegar al lugar, los efectivos localizaron a dos personas cuyas características coincidían con las aportadas en la denuncia y procedieron a identificarlas.

De acuerdo con las primeras actuaciones, ambos habrían manifestado su intención de cortar cableado instalado en la zona. Durante la intervención, los uniformados secuestraron distintos elementos que estarían relacionados con el hecho, entre ellos herramientas de corte y varios tramos de cable.

A partir de los elementos reunidos en el procedimiento, los jóvenes fueron aprehendidos en el marco de una causa por tentativa de robo y quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para esclarecer lo ocurrido.
 

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