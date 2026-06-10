Detuvieron a dos jóvenes cuando intentaban cortar cables en Richieri al 2800

Una mujer de 20 años y un hombre de 21 fueron aprehendidos por la Policía en Santo Tomé luego de ser sorprendidos intentando cortar cables en la zona de avenida Richieri al 2800.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico tras un aviso recibido a través de la Central de Emergencias 911, que alertaba sobre una situación sospechosa en ese sector de la ciudad.

Al llegar al lugar, los efectivos localizaron a dos personas cuyas características coincidían con las aportadas en la denuncia y procedieron a identificarlas.

De acuerdo con las primeras actuaciones, ambos habrían manifestado su intención de cortar cableado instalado en la zona. Durante la intervención, los uniformados secuestraron distintos elementos que estarían relacionados con el hecho, entre ellos herramientas de corte y varios tramos de cable.

A partir de los elementos reunidos en el procedimiento, los jóvenes fueron aprehendidos en el marco de una causa por tentativa de robo y quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para esclarecer lo ocurrido.

