Nueva Zelanda dejó escapar dos ventajas y repartió puntos con Irán

Irán y Nueva Zelanda debutaron en la Copa del Mundo 2026 con un atractivo empate 2 a 2 en Los Ángeles, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G. El partido tuvo emociones desde el comienzo y mostró a dos equipos decididos a buscar la victoria, aunque finalmente terminaron repartiendo puntos.

Con este resultado, ambas selecciones quedaron igualadas en la tabla junto a Bélgica y Egipto, que también habían empatado 2 a 2 en el otro encuentro de la zona, dejando un panorama completamente abierto de cara a la segunda jornada.

Nueva Zelanda golpeó primero gracias a Elijah Just, que abrió el marcador en los primeros minutos del partido y le dio la ventaja al conjunto dirigido por Darren Bazeley. Sin embargo, Irán logró reaccionar y alcanzó la igualdad pasada la media hora de juego mediante Ramin Rezaeian.

El seleccionado asiático afrontó su presentación mundialista en medio de un contexto especial, marcado por la atención internacional sobre la situación política en Medio Oriente y su participación en un torneo disputado en Estados Unidos.

En el complemento, el desarrollo mantuvo la intensidad. Una vez más apareció Elijah Just, la gran figura ofensiva de Nueva Zelanda, para devolverle la ventaja a los oceánicos con su segundo gol de la noche.

Pero la alegría neozelandesa duró poco. Apenas diez minutos después, Mohammad Mohebi aprovechó una nueva oportunidad para establecer el 2 a 2, resultado que terminaría siendo definitivo.

Entre los titulares del conjunto oceánico estuvo Tim Payne, futbolista que en los últimos tiempos ganó notoriedad en las redes sociales y se convirtió en una figura seguida por aficionados de distintos países. En esta oportunidad, el defensor fue parte del equipo que consiguió un valioso punto en el estreno mundialista.

El empate dejó sensaciones positivas para ambos seleccionados, que sumaron en una jornada inaugural repleta de goles y mantuvieron intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del certamen