Egipto sorprendía, pero Bélgica reaccionó y rescató un empate en el Grupo G

Bélgica y Egipto empataron 1-1 este lunes en un atractivo encuentro correspondiente al Grupo G del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos.

El seleccionado africano estuvo durante gran parte del partido en ventaja y parecía encaminarse hacia una victoria histórica, pero la reacción belga en el segundo tiempo le permitió rescatar un punto.

Emam Ashour abrió el marcador a los 20 minutos de la primera etapa con un potente remate desde la medialuna que dejó sin respuestas al arquero Thibaut Courtois.

Hasta ese momento, Bélgica había generado la primera situación clara del encuentro mediante un disparo de Kevin De Bruyne desde afuera del área que pasó muy cerca del palo.

Tras el gol, Egipto logró sostener la ventaja gracias a una sólida tarea defensiva y se fue al descanso arriba en el marcador.

En el complemento, el conjunto europeo salió decidido a buscar la igualdad y estuvo cerca de conseguirla con un tiro libre de De Bruyne que se estrelló contra uno de los postes.

Egipto también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia y volver a golpear mediante Ashour, aunque no logró concretar sus chances.

La igualdad llegó a los 21 minutos del segundo tiempo. Luego del ingreso de Romelu Lukaku, Bélgica ganó presencia ofensiva y una jugada dentro del área terminó con un gol en contra de Mohamed Hany, que estableció el 1-1 definitivo.

Durante los minutos finales, Bélgica dominó el desarrollo y generó las ocasiones más peligrosas, pero no encontró el camino para completar la remontada.

De esta manera, ambos equipos sumaron un punto en su estreno mundialista y dejaron abierta la lucha por la clasificación a la próxima ronda del torneo.