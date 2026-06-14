Franco Colapinto fue penalizado y terminó décimo el Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto recibió una dura sanción luego del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 y perdió dos posiciones en la clasificación final de la carrera.

El piloto argentino había cruzado la bandera a cuadros en el octavo puesto, pero los comisarios decidieron aplicarle una penalización de diez segundos por no reducir adecuadamente la velocidad durante un período de bandera amarilla.

La sanción modificó el clasificador oficial y terminó relegando al piloto de Alpine al décimo lugar, por lo que finalmente sumó apenas un punto en lugar de los cuatro que había conseguido inicialmente en pista.

El castigo significó además un golpe inesperado para Alpine, que había completado una gran estrategia durante la carrera y había logrado meter a sus dos autos en zona de puntos.

Pierre Gasly terminó séptimo y Colapinto décimo en una jornada que igualmente dejó una buena recuperación de la escudería francesa tras un complicado inicio de fin de semana.

Con este resultado, el piloto argentino acumula ahora 16 puntos en la temporada 2026 y ocupa el puesto 13 del Campeonato de Pilotos.

Más allá de la sanción posterior, Colapinto había mostrado conformidad con el rendimiento del equipo una vez finalizada la competencia.

“Sumamos puntos los dos autos, así que es un día muy positivo”, destacó el joven de Pilar apenas descendió de su monoplaza.

Además, agregó: “Creo que igualmente fue una carrera positiva y, dentro de todo, obviamente contentos con la performance del equipo”.

La victoria en Barcelona quedó en manos de Lewis Hamilton, quien consiguió su primer triunfo con Ferrari.