Crisis textil: producción en caída libre, 70% de las máquinas paradas y pérdida récord de empleos

La cadena de valor textil e indumentaria atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años en Argentina. Un informe elaborado por la Fundación Pro Tejer advirtió sobre una fuerte caída de la producción y las ventas, pérdida de empleo, cierre de empresas y un marcado crecimiento de las importaciones de prendas terminadas.

Según el relevamiento, la industria textil registró en marzo una caída interanual del 23,3%, mientras que la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió un 8,9% frente al mismo mes del año pasado. Si la comparación se realiza con los niveles de 2023, las bajas llegan al 31,3% y al 22%, respectivamente.

El informe describió un “escenario crítico” para el sector, atravesado por la caída del consumo interno, el aumento de los costos y una aceleración de las importaciones. Como consecuencia de este panorama, las fábricas textiles trabajaron apenas al 40,2% de su capacidad instalada durante marzo y, en el primer trimestre del año, siete de cada diez máquinas permanecieron paradas.

La crisis también impactó de lleno en el empleo. El sector textil, confecciones, cuero y calzado encabezó la caída del trabajo asalariado privado registrado en el país, con una baja del 18% respecto de diciembre de 2023. En números concretos, eso representa la pérdida de 22.156 puestos de trabajo en poco más de dos años.

Además, el trabajo reflejó una fuerte reducción de la estructura empresaria. Desde diciembre de 2023 cerraron 803 establecimientos productivos registrados, equivalente al 13% del total de empresas del sector. Los segmentos más afectados fueron los vinculados a la indumentaria y al cuero y calzado.

En paralelo, mientras disminuyen las importaciones de insumos por la menor actividad industrial, crecieron con fuerza las compras de prendas terminadas desde el exterior. Durante el primer cuatrimestre del año, las importaciones de indumentaria aumentaron un 79% en cantidades, mientras que las confecciones crecieron un 55%.

Desde Pro Tejer señalaron que la apreciación cambiaria y la desregulación comercial transformaron a Argentina en “un mercado de destino para excedentes externos”, desplazando producción nacional y profundizando la crisis.

Otro dato que encendió alarmas fue la caída de la inversión. La importación de bienes de capital para el sector retrocedió un 43% interanual en el primer cuatrimestre y un 65% respecto de 2023, lo que podría convertir a 2026 en uno de los peores años en materia de modernización tecnológica.

A esto se suma la dificultad de las empresas para trasladar costos a los precios finales. Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), 9 de cada 10 empresas no logran trasladar ni siquiera la mitad del aumento salarial al precio de las prendas. Incluso, muchas compañías aseguran que venden por debajo de sus costos para sostener liquidez y liberar stock acumulado.

En ese contexto, las ventas de indumentaria continúan sin recuperarse. El último relevamiento mostró una caída interanual del 7% en el bimestre marzo-abril y confirmó que el sector acumula dos años consecutivos de retroceso en el consumo.

Frente a este panorama, desde la Fundación Pro Tejer reclamaron medidas urgentes de competitividad, financiamiento y alivio fiscal para evitar que la destrucción de empresas, empleo y capacidad productiva se vuelva irreversible.