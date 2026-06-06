Scaloni, tajante sobre los lesionados: "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera"

A pocos días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Scaloni dejó en claro que no habrá excepciones al momento de definir la nómina definitiva. El entrenador advirtió que aquellos futbolistas que no lleguen en plenitud física podrían quedar al margen de la Copa del Mundo, más allá de su trayectoria o importancia dentro del plantel.

En la conferencia de prensa previa al amistoso que la Albiceleste disputará este sábado frente a Honduras, el DT se refirió especialmente a los jugadores que actualmente trabajan de manera diferenciada por distintas molestias físicas y remarcó que la próxima semana será determinante para evaluar su evolución.

"La semana que viene va a ser importante para saber dónde estamos parados. A estos chicos que están entrenando aparte les levantaremos las cargas y veremos cómo llegan. Hoy es prematuro porque no los queremos arriesgar", explicó.

En ese sentido, fue contundente respecto a la decisión que deberá tomar antes del estreno mundialista frente a Argelia: "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera".

Scaloni señaló que recién después del amistoso ante Islandia tendrá un panorama más claro sobre la condición física de los futbolistas que arrastran inconvenientes y que la prioridad será contar con jugadores en condiciones de afrontar la exigencia del torneo.

Por otra parte, confirmó que Juan Musso será el arquero titular frente a Honduras, mientras que Gerónimo Rulli ocupará el arco en el segundo amistoso preparatorio.

El entrenador también se refirió a la presión que implica defender el título mundial obtenido en Qatar y aseguró que el contexto no modifica la exigencia histórica que rodea a la Selección argentina. "Argentina siempre fue candidata y animadora en los Mundiales. Esta camiseta requiere afrontar todos los partidos al máximo, seamos campeones del mundo o no", sostuvo.

Además, ratificó la identidad futbolística de su equipo y aseguró que no piensa apartarse de la idea que llevó a la Albiceleste a conquistar la Copa del Mundo. "Nuestra mejor versión pasa por el juego asociativo, por juntar pases e ir todos juntos. Después, si algún partido requiere otra cosa, tenemos los jugadores para hacerlo", afirmó.

Finalmente, Scaloni reveló cómo fue el intercambio que mantuvo con Lionel Messi antes de oficializar su convocatoria para el Mundial. Entre risas, contó que el capitán respondió como cualquier otro futbolista. "Le escribí y me dijo que iba a esperar la lista para ver si estaba convocado. Entonces le respondí: 'Bueno, estás convocado'", relató.