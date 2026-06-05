El diputado Rabbia impulsa un sistema integral de protección de los consumidores

El diputado provincial Miguel Rabbia presentó, en conjunto con el interbloque peronista, un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, una iniciativa integral que busca adecuar la legislación santafesina a los nuevos derechos incorporados en la reforma de la Constitución Provincial de 2025 y fortalecer las herramientas de defensa de quienes consumen bienes y servicios en todo el territorio.

La propuesta fue elaborada junto a distintos actores vinculados a la defensa de consumidores como el CESyAC. A su vez, se propuso realizar audiencias públicas para discutir la ley. “El objetivo es pasar de una mirada limitada a los reclamos individuales hacia una verdadera política pública integral de protección de consumidores y usuarios. No estamos proponiendo solamente una ley, sino un sistema que establezca principios, políticas de Estado y herramientas concretas para garantizar derechos”, explicó Rabbia.

La iniciativa se estructura en tres grandes ejes. En primer lugar, establece los principios rectores que deberán orientar todo el sistema provincial de protección de consumidores. En segundo término, define las políticas públicas que el Estado santafesino deberá promover de manera permanente, incorporando acciones de educación para el consumo, promoción del consumo sustentable, transparencia en las relaciones de consumo, protección frente a prácticas abusivas, acceso a la información, crédito responsable y prevención del sobreendeudamiento, entre otras. Finalmente, el proyecto regula de manera integral los procedimientos administrativos y judiciales para la protección efectiva de los derechos de consumidores y usuarios, brindando mayor seguridad jurídica y agilizando la resolución de conflictos.

Rabbia destacó que la iniciativa se inscribe en una agenda de trabajo más amplia impulsada por el espacio político que conduce Marcelo Lewandowski, orientada a fortalecer la protección de los consumidores y usuarios frente a nuevas problemáticas económicas y comerciales. El senador nacional presentó recientemente una proyecto para limitar los intereses de las tarjetas de crédito y proteger a las familias frente al creciente endeudamiento. “Desde nuestro espacio político estamos impulsando herramientas concretas en distintos niveles del Estado para enfrentar uno de los problemas que más afecta hoy a los hogares argentinos. La defensa de consumidores no puede limitarse a sancionar abusos; también debe prevenir situaciones de vulnerabilidad económica y financiera”, sostuvo el legislador.

Asimismo, la iniciativa propone una fuerte descentralización del sistema mediante el fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, la creación de una red provincial de coordinación y la implementación de una oficina virtual que permita realizar trámites y reclamos desde cualquier punto de la provincia, facilitando el acceso a la protección y a la justicia para quienes viven lejos de los grandes centros urbanos.

Otro de los aspectos centrales es la incorporación de políticas específicas de prevención del sobreendeudamiento, estableciendo obligaciones para entidades financieras y no financieras que otorgan créditos de consumo, promoviendo mecanismos de evaluación responsable de la capacidad de pago y creando instancias de conciliación administrativa destinadas al saneamiento de deudas de consumidores.

“Necesitamos un Estado moderno, cercano y presente, que garantice derechos, acompañe a los consumidores frente a los abusos y promueva relaciones de consumo más justas, transparentes y equilibradas. Ese es el espíritu de este proyecto”, concluyó Rabbia.