Mahmud celebró el avance de un proyecto para construir una Ley de Educación con participación ciudadana

La diputada provincial y presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Gisel Mahmud, destacó la media sanción obtenida por el proyecto que impulsa la creación de una comisión destinada a debatir y elaborar una futura Ley de Educación provincial.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara baja y propone la conformación de un ámbito de participación que permita reunir aportes de distintos sectores vinculados al sistema educativo santafesino para avanzar en la construcción de un nuevo marco normativo.

"Hoy estamos aprobando una ley que marca el inicio de un proceso de escucha y debate en el que los santafesinos y santafesinas vamos a decidir qué educación queremos construir hacia el futuro", sostuvo la legisladora.

Mahmud valoró además el acompañamiento de los distintos bloques políticos al proyecto y consideró que ese respaldo refleja la importancia de abrir una discusión amplia sobre el futuro de la educación en la provincia.

"No queremos una ley escrita entre cuatro paredes. Vamos a escuchar primero y elaborar la mejor Ley posible después. Con las voces de los docentes, los estudiantes, las familias, las organizaciones sociales, los gremios, los equipos de gestión, los asistentes escolares, las universidades, los institutos de formación superior, las asociaciones civiles, el sector productivo, los especialistas, los organismos públicos y toda la sociedad que quiera participar", afirmó.

En ese sentido, la diputada remarcó que el objetivo es construir una propuesta consensuada y recordó una de las premisas impulsadas por el ex gobernador Miguel Lifschitz. "Cada vez que Miguel Lifschitz nos interpelaba sobre cómo hacer una política educativa distinta y la mejor educación para esta provincia decía que 'tenemos la oportunidad de hacerlo bien cuando lo hagamos de manera participativa con todas y todos', y así vamos a hacerlo", expresó.

Tras la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá continuar su tratamiento legislativo en el Senado provincial.

