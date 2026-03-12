En su último discurso de apertura, Rafael Gutiérrez inauguró el año judicial en Santa Fe

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, inauguró este jueves el año judicial 2026 con el tradicional discurso institucional realizado en el Salón de Actos del máximo tribunal provincial.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, ministros de la Corte, autoridades judiciales y representantes de distintos poderes del Estado.

El mensaje tuvo un carácter especial, ya que Gutiérrez confirmó que será su último discurso de apertura como integrante del tribunal, debido a que dejará su cargo durante este año en el marco del proceso de renovación de la Corte impulsado por el gobierno provincial.

Defensa de la independencia judicial

Durante su intervención, el magistrado defendió el rol del Poder Judicial dentro del sistema republicano y remarcó la importancia de garantizar la independencia de los jueces frente a los demás poderes del Estado.

“La arquitectura de nuestra Constitución no concibe la libertad sin un Poder Judicial que actúe como el último baluarte contra la arbitrariedad”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la independencia judicial es una condición esencial para la imparcialidad en la toma de decisiones.

“Un juez que no es independiente es un juez que no puede ser imparcial, y sin imparcialidad el Estado de derecho no es más que una promesa incumplida”, expresó.

Gutiérrez también señaló que el Poder Judicial cumple una función “contramayoritaria”, es decir, de control frente a decisiones de los otros poderes que puedan afectar derechos constitucionales.

“Los jueces no debemos gobernar, debemos poner límites a los demás poderes cuando sus decisiones contradicen la Constitución o afectan derechos individuales”, remarcó.

Al mismo tiempo, advirtió sobre los riesgos de una judicialización excesiva de la política y pidió que cada poder del Estado cumpla con las funciones que le asigna la Constitución.

Reclamo por presupuesto y recursos

En otro tramo de su discurso, el presidente de la Corte expuso datos sobre la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial santafesino.

Según indicó, en la última década la Justicia provincial representó en promedio el 3,33% del presupuesto provincial, cifra que actualmente se redujo al 2,7% tras la separación institucional del Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública.

Además, señaló que el Poder Judicial de Santa Fe cuenta con la menor cantidad de agentes por habitante entre las 23 provincias argentinas, con una planta estable de 3.409 trabajadores, que no se modifica desde hace más de cinco años.

A pesar de esas limitaciones, indicó que el sistema judicial procesa más de 243 mil causas por año y dicta alrededor de 216 mil resoluciones y sentencias en todo el territorio provincial.

Digitalización e inteligencia artificial

Gutiérrez también destacó el proceso de modernización tecnológica del Poder Judicial, especialmente a partir de la digitalización de expedientes y la implementación del sistema de gestión electrónica.

Desde la incorporación del expediente digital en 2020, ingresaron más de 650 mil demandas y alrededor de 15 millones de escritos electrónicos, incluso enviados desde distintos lugares del mundo.

Asimismo, mencionó la incorporación experimental de herramientas de inteligencia artificial para asistir a magistrados y empleados judiciales en la tramitación de causas de derecho privado.

“Es una inteligencia artificial que potencia nuestras capacidades, pero que siempre se rinde ante el criterio humano y la sensibilidad que solo un juez puede aportar”, señaló.

Juicio por jurados

Otro de los puntos destacados del discurso fue la implementación del sistema de juicio por jurados en la provincia.

Según detalló, ya se realizaron cinco procesos bajo esta modalidad, con más de 140 ciudadanos convocados y 56 jurados que integraron los tribunales.

De acuerdo con las encuestas realizadas luego de esas experiencias, la percepción sobre el funcionamiento de la Justicia mejoró entre quienes participaron como jurados.

Un año de renovación en la Corte

La apertura del año judicial se produce además en un contexto de renovación institucional del máximo tribunal santafesino.

Además de Gutiérrez, también anunciaron su retiro los ministros Roberto Falistocco y Eduardo Spuler, quien fijó septiembre como su último mes en el tribunal.

Sus reemplazos ya fueron aprobados por la Asamblea Legislativa: Diego Maciel, Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, quienes se incorporarán progresivamente a la Corte.

La renovación del máximo tribunal fue uno de los objetivos planteados por el gobernador Pullaro desde el inicio de su gestión, en un proceso que generó debates políticos e institucionales en la provincia.

En ese contexto, el discurso de Gutiérrez marcó no solo el inicio formal del año judicial, sino también el comienzo del último tramo de su etapa en la conducción de la Corte Suprema de Santa Fe.