Caputo, tras el dato de inflación: “La economía está en un proceso de corrección de precios relativos”

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de inflación de febrero difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y sostuvo que el índice confirma la continuidad del proceso de desaceleración de los precios en la economía argentina.

El funcionario se expresó a través de su cuenta en la red social X, luego de que el organismo estadístico informara que la inflación de febrero fue del 2,9%, con una variación interanual del 33,1%.

En su publicación, Caputo explicó que el resultado se da en el marco de un proceso de corrección de precios relativos que, según el Gobierno, se arrastra desde hace décadas.

“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y del empleo y una tendencia inflacionaria creciente”, expresó el ministro.

Según sostuvo, ese proceso de normalización es clave para consolidar el orden macroeconómico y sentar las bases para un crecimiento sostenido.

El análisis del Ministerio de Economía

En su análisis del informe del Indec, Caputo destacó que los precios regulados registraron un aumento del 4,3%, mientras que la inflación núcleo fue del 3,1%.

En tanto, los precios estacionales registraron una caída del 1,3% durante febrero.

Desde el Ministerio de Economía indicaron que el reordenamiento de los precios relativos es considerado un paso central para restablecer el equilibrio macroeconómico, junto con otras medidas implementadas por el Gobierno.

Entre ellas mencionaron el equilibrio fiscal, el control de los agregados monetarios y la mejora del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Caputo también señaló que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento del 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, lo que, según el funcionario, refleja una recuperación de la actividad en el marco del programa económico actual.

El dato de inflación

El informe del Indec indicó que la inflación de febrero fue del 2,9%, con una suba del 28,4% en bienes y del 43,4% en servicios en la comparación interanual.

El mayor aumento mensual se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 6,8%, impulsada principalmente por el incremento de tarifas y modificaciones en los esquemas de subsidios.

En segundo lugar se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 3,3%, principalmente por subas en carnes y derivados.

Entre los rubros con menor variación se ubicaron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento del 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no registró cambios durante el mes.

Proyecciones del mercado

Las expectativas del mercado quedaron reflejadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central.

Según ese informe, los analistas proyectan una inflación cercana al 2,5% para marzo, levemente por encima de la estimación anterior, que era del 2,2%.

En tanto, el presidente Javier Milei reiteró recientemente que espera una baja más marcada de la inflación en los próximos meses y mencionó la posibilidad de que el índice mensual se acerque a valores cercanos a cero entre junio y agosto.

De acuerdo con estimaciones de consultoras privadas, la inflación podría ubicarse en torno al 1,7% en junio y al 1,5% en agosto, mientras que el consenso de mercado proyecta una inflación anual del 26,1% para todo 2026.