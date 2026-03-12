Jueves 12 de marzo de 2026

Una familia tipo necesitó casi $1,4 millones para no ser pobre en febrero

El dato surge del informe mensual del Indec sobre canastas básicas. La cifra corresponde a un hogar de cuatro integrantes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según el Indec, una familia tipo necesitó más de $1,39 millones para no caer en la pobreza. (Crédito: andresr)
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.397.671,83 en febrero de 2026 para no caer por debajo de la línea de pobreza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El monto corresponde al valor de la canasta básica total, que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales para la vida cotidiana.

De acuerdo con el informe oficial, la canasta básica total aumentó un 2,7% respecto de enero, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,1%.

Cómo se compone la canasta

El estudio del organismo estadístico también detalla el costo de la canasta básica alimentaria, que marca el umbral de la línea de indigencia.

En febrero, una familia tipo necesitó $644.088 para cubrir únicamente los alimentos básicos, mientras que se requirieron $753.583,83 adicionales para cubrir otros gastos esenciales, hasta alcanzar los $1.397.671,83 de la canasta básica total.

Qué se considera una familia tipo

Para el INDEC, la denominada familia tipo está compuesta por cuatro integrantes:

  • un varón de 35 años,

  • una mujer de 31 años,

  • un hijo de 6 años,

  • y una hija de 8 años.

El dato se difundió en paralelo con el índice de inflación de febrero, que según el organismo fue del 2,9%, acumulando un 5,9% en el primer bimestre del año.

