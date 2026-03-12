Continúan abiertas las inscripciones para las Becas Municipales 2026

Por Santotomealdía



La Municipalidad de nuestra ciudad recordó que continúan abiertas las inscripciones para las Becas Municipales – Período 2026, una iniciativa destinada a acompañar la trayectoria educativa de estudiantes de la ciudad.

El programa contempla cuatro tipos de becas, con cupos diferenciados según el nivel educativo: nivel secundario, nivel terciario, nivel universitario y becas destinadas a personas con discapacidad.

Los formularios numerados e instructivos pueden retirarse de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en la Dirección de Educación, ubicada en el Predio Ex Inali (Macía 1933).

Desde el Municipio se informó que el plazo para la presentación de la documentación completa se extiende hasta el 31 de marzo. La documentación deberá estar debidamente firmada por el estudiante o su responsable legal y por el establecimiento educativo, y solo se recibirán legajos completos.

Las becas están dirigidas a estudiantes que tengan domicilio en nuestra ciudad con una antigüedad mínima de dos años y que cursen sus estudios en establecimientos públicos.

La asignación de los cupos se realizará a partir de una escala de méritos previamente reglamentada, que contempla distintos criterios como el promedio académico, el nivel de ingresos del grupo familiar, la cantidad de integrantes del hogar y la situación habitacional.

Cada uno de estos aspectos otorga un puntaje específico, que será evaluado a partir de la información consignada por los aspirantes en los formularios correspondientes.

Para consultas o mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Educación, de manera presencial en Macía 1933 o telefónicamente al 4753371.