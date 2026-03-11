Proponen expropiar el lugar donde asesinaron a Jeremías Monzón para crear un espacio cultural

Vecinos de barrio Chalet, en el sur de la ciudad de Santa Fe, presentaron este miércoles en el Concejo Municipal un proyecto para expropiar el predio donde fue asesinado Jeremías Monzón.

La iniciativa propone transformar ese espacio en un Centro Cultural y una Escuela de Oficios, con el objetivo de generar instancias de formación y contención para jóvenes y vecinos del sector.

El proyecto fue impulsado por familiares del joven, vecinos del barrio y la organización social La Poderosa, luego de una asamblea barrial en la que se planteó la necesidad de resignificar un lugar asociado a la violencia y convertirlo en un ámbito de encuentro comunitario.

Un centro cultural y una escuela de oficios

La propuesta plantea declarar el terreno de utilidad pública, lo que permitiría habilitar su expropiación por parte del Estado.

En ese espacio se proyecta la creación de un centro cultural con talleres artísticos y una escuela de oficios, orientada principalmente a brindar herramientas laborales a jóvenes del cordón suroeste de la ciudad.

“Queremos que ese lugar, que hoy representa una tragedia, pase a ser un espacio de vida, formación y contención para los jóvenes del barrio”, expresó Claudia Albornoz, referente de la organización, en declaraciones a Telefé Santa Fe.

El proyecto será analizado en el Concejo

Según señalaron los impulsores, barrio Chalet carece de espacios públicos destinados a la formación técnica y cultural, por lo que consideran que la iniciativa podría generar oportunidades educativas y laborales para la comunidad.

El proyecto deberá ahora ser analizado por las comisiones de Gobierno y de Planeamiento Urbano del Concejo Municipal, donde se evaluará la viabilidad de la propuesta.

Memoria y reclamo de justicia

La presentación también se enmarca en el reclamo de justicia por el crimen de Jeremías Monzón.

Para los vecinos, recuperar el predio representa una forma de resignificar el lugar y evitar que vuelva a convertirse en un foco de conflicto en el barrio.

“Este centro cultural llevará el nombre de Jeremías porque el barrio no olvida, pero también porque elegimos construir esperanza sobre las cenizas de la violencia”, señalaron desde la organización impulsora.