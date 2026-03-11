Preocupación en Alpine por fallas aerodinámicas antes del GP de China

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzó en Australia, donde el equipo Alpine logró sumar un punto gracias al décimo puesto de Pierre Gasly, en una carrera en la que la escudería mostró una mejora en su rendimiento con el paso de las vueltas.

Sin embargo, de cara al Gran Premio de China, el director deportivo del equipo, Steve Nielsen, encendió las alarmas al reconocer dificultades técnicas que podrían afectar el rendimiento de los pilotos, entre ellos el argentino Franco Colapinto.

El directivo analizó lo ocurrido en la primera fecha del campeonato y señaló que el equipo todavía tiene aspectos por corregir, especialmente en la preparación de los neumáticos durante la clasificación.

“Quizá podríamos haber hecho un mejor trabajo en la clasificación con la preparación de los neumáticos y cosas así en las vueltas de salida. Así que definitivamente hay algunas cosas que podemos aprender”, explicó.

Además, Nielsen admitió que el monoplaza A526 presenta problemas de balance en curvas rápidas, un aspecto que preocupa al equipo de cara a la próxima carrera.

“El balance en alta velocidad no es el mejor y necesitamos arreglar eso”, sostuvo.

Problemas aerodinámicos

El director deportivo también hizo hincapié en los inconvenientes aerodinámicos del auto, que generan subviraje en curvas de alta velocidad.

“Tenemos subviraje en alta velocidad, vimos algo de eso en Bahréin”, señaló.

El problema podría volverse más evidente en el circuito de Shanghai, escenario del Gran Premio de China, ya que el trazado cuenta con varias curvas rápidas que exigen estabilidad aerodinámica.

“La naturaleza o las características del circuito significan que hay más curvas de alta velocidad, por lo que ese problema se vuelve mayor”, explicó Nielsen.

Desde el equipo indicaron que ya trabajan en nuevas piezas para corregir estas fallas, aunque las mejoras no estarán disponibles para la carrera en China, lo que representa un nuevo desafío para Gasly y Colapinto en la próxima fecha del campeonato.