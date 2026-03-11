Boca empató con San Lorenzo y volvió a quedar en deuda en un clásico en La Bombonera

Boca y San Lorenzo empataron 1-1 en La Bombonera en una nueva edición del clásico, en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura.

El encuentro mostró momentos de dominio alternado y dejó a ambos equipos sin poder mejorar sus registros recientes en partidos de este calibre.

El Xeneize comenzó mejor el partido, con mayor presencia en campo rival y una participación destacada del juvenil Tomás Aranda en la generación de juego ofensivo.

Justamente el joven mediocampista fue protagonista de la situación más clara del primer tiempo para Boca, cuando realizó un amague y habilitó al delantero Adam Bareiro, cuyo remate se estrelló en el travesaño.

San Lorenzo respondió principalmente a través del juego aéreo y también estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Gastón Hernández, que pegó en el travesaño del arco defendido por Marchesín.

Los goles del clásico

En el segundo tiempo, Boca mostró imprecisiones y dudas, lo que permitió que San Lorenzo tomara el control de la pelota en el inicio del complemento.

Sin embargo, a los diez minutos, el conjunto local logró abrir el marcador. Miguel Merentiel desbordó por la izquierda, encontró dentro del área a Milton Delgado, quien asistió a Santiago Ascacíbar.

El mediocampista definió con un zurdazo rasante y pegado al palo para establecer el 1-0 en La Bombonera.

Pero la ventaja duró poco. Boca no logró sostener el resultado y San Lorenzo reaccionó rápidamente.

En una jugada por la banda, Mathías De Ritis le ganó el duelo a Marcelo Weigandt y envió un centro al área, donde apareció Gregorio Rodríguez, recientemente ingresado, para marcar el empate 1-1.

El resultado dejó a ambos equipos sin poder imponer diferencias en el clásico, en un partido disputado y con oportunidades para los dos.