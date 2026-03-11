El presidente de Irán afirmó que sólo habrá fin de la guerra si se reconocen los derechos del país

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, señaló cuáles serían las condiciones que su país considera necesarias para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, un conflicto que en pocos días generó una fuerte tensión en Medio Oriente y provocó inestabilidad en el mercado petrolero mundial.

A través de la red social X, el mandatario afirmó que la única forma de terminar con el enfrentamiento es reconocer los derechos de Irán, pagar reparaciones y garantizar que no se repitan ataques en el futuro.

“La única manera de poner fin a esta guerra, provocada por el régimen sionista y Estados Unidos, es reconocer los derechos legítimos de Irán, el pago de reparaciones y establecer garantías internacionales firmes contra futuras agresiones”, expresó.

Pezeshkian también informó que durante la jornada mantuvo conversaciones con los líderes de Rusia y Pakistán, a quienes les transmitió el compromiso de Irán con la paz en la región.

Escalada del conflicto

La guerra se intensificó luego de que Israel y Estados Unidos lanzaran un ataque conjunto contra Irán en la madrugada del 28 de febrero, con el objetivo declarado de “eliminar las amenazas” de la República Islámica.

Según informaciones difundidas tras los bombardeos, los ataques provocaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, además de varios altos cargos militares del país.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos contra Israel y contra bases militares estadounidenses ubicadas en países del Golfo, lo que profundizó la escalada militar en la región.

El conflicto también generó fuertes repercusiones en el mercado energético internacional, debido al papel estratégico de Irán y de Medio Oriente en la producción y exportación de petróleo.