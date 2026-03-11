La provincia estableció nuevas pautas para el uso de celulares durante la jornada escolar

El Ministerio de Educación de Santa Fe estableció nuevas pautas para regular el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas, con el objetivo de limitar la utilización de dispositivos digitales personales durante la jornada escolar y fortalecer los entornos de aprendizaje.

La normativa alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial y se enmarca en el Programa de Educación Digital, que busca equilibrar el acceso a la tecnología con la necesidad de preservar espacios pedagógicos adecuados para el desarrollo cognitivo, social y emocional de niñas, niños y adolescentes.

El documento establece que queda prohibido el uso recreativo de dispositivos digitales personales dentro del aula para todos los estudiantes, independientemente del nivel educativo.

Uso responsable de la tecnología

Durante la presentación del programa, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que aplicar esta medida significa “ser transformadores” en materia educativa.

“El fortalecimiento del sistema educativo es trascendental para la sociedad que queremos construir, con los chicos en las aulas aprendiendo y construyendo ciudadanía digital”, expresó.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, señaló que restringir el uso de celulares representa un desafío para el sistema educativo, ya que las escuelas están atravesadas por esta problemática.

En ese sentido, explicó que el objetivo es formar a los estudiantes para un uso seguro y responsable de los dispositivos dentro del proceso de alfabetización digital.

El médico psiquiatra y psicoterapeuta Lucas Raspall también participó de la presentación y afirmó que la propuesta apunta a enseñar a utilizar el celular de manera segura, responsable, ética y creativa, para lo cual se prevé capacitar a docentes y distribuir material didáctico en las escuelas de toda la provincia.

Cómo se aplicará según el nivel educativo

La normativa establece criterios diferenciados según el nivel educativo.

En nivel inicial y primario, no estará permitido el uso de celulares personales dentro de las instituciones educativas durante toda la jornada escolar, incluyendo tanto las clases como los recreos.

No obstante, la medida no impide el trabajo pedagógico con tecnología cuando sea necesario utilizar herramientas digitales dentro de las actividades educativas.

Las familias podrán decidir si los estudiantes llevan o no teléfonos a la escuela, pero no podrán utilizarlos durante el horario escolar.

En nivel secundario, los celulares solo podrán utilizarse cuando formen parte de una actividad pedagógica previamente planificada y autorizada por el equipo directivo, dentro de un proyecto institucional.

Fuera de esos casos, las escuelas deberán establecer normas claras sobre el guardado y uso de los dispositivos dentro de sus acuerdos de convivencia.

Entre las alternativas previstas se incluyen mantener los celulares guardados durante las clases o promover recreos libres de pantallas.

Acuerdos de convivencia y participación de las familias

Las instituciones educativas deberán incorporar estas pautas dentro de sus acuerdos de convivencia, definiendo reglas sobre el uso y guardado de los dispositivos, los canales de comunicación con las familias y las responsabilidades ante eventuales pérdidas o daños.

En caso de incumplimientos, las intervenciones deberán seguir el principio de gradualidad previsto en el régimen de convivencia escolar, priorizando instancias formativas, de reflexión y reparación antes que medidas punitivas.

Además, el Ministerio propone que las familias participen en instancias de diálogo con las escuelas y firmen una carta compromiso al inicio del ciclo lectivo, con el objetivo de acompañar el uso responsable de la tecnología por parte de los estudiantes.

Excepciones y fundamentos

La normativa también contempla excepciones en casos específicos, como estudiantes que necesiten utilizar dispositivos para el monitoreo de su salud o para garantizar condiciones de accesibilidad vinculadas a determinadas discapacidades.

Desde el Ministerio explicaron que la medida se basa en estudios nacionales e internacionales que advierten sobre los efectos del uso intensivo de dispositivos digitales en edades tempranas, entre ellos la dispersión de la atención, la disminución de la concentración y los riesgos asociados a problemáticas como el ciberacoso o el grooming.