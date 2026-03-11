Adorni defendió el rumbo económico del Gobierno en Argentina Week en medio de la polémica por el viaje de su esposa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participó este miércoles en Argentina Week, el evento que reúne a inversores y empresarios en Nueva York, donde defendió el rumbo económico del Gobierno nacional y cuestionó lo que definió como intentos de “empañar” la agenda oficial con “mentiras” y “fake news”.

Durante su exposición, el funcionario sostuvo que Argentina atraviesa una “oportunidad histórica” para consolidar un modelo de libre empresa y atraer inversiones en distintos sectores productivos.

“Intentaron con mentiras, con fake news y con imágenes trucadas por inteligencia artificial empañar este evento, pero no nos van a correr de algo: estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos”, afirmó ante empresarios y representantes del sector privado.

En ese contexto, Adorni aseguró que el país atraviesa una nueva etapa de apertura económica y destacó el potencial de áreas como minería, energía, agroindustria, industria del conocimiento, tecnología y mercado de capitales.

“El país es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar”, sostuvo el funcionario, al tiempo que explicó que el Gobierno busca impulsar un proceso de crecimiento basado en energía competitiva, reducción de regulaciones y competencia fiscal entre provincias para atraer capitales.

La polémica por el viaje de su esposa

Las declaraciones del jefe de Gabinete se producen en medio de la controversia por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial que trasladó a la comitiva oficial a Estados Unidos.

El episodio derivó en denuncias judiciales y cuestionamientos políticos de la oposición, que ponen en duda la utilización de recursos públicos para el traslado de familiares de funcionarios.

Una de las presentaciones fue realizada por la diputada Marcela Pagano, quien denunció presuntos delitos de peculado, defraudación, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y reclamó al presidente Javier Milei que solicite la renuncia del funcionario.

Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón también presentó una denuncia judicial por presunta malversación de fondos, que por sorteo quedó radicada en el Juzgado Federal N°3 a cargo del juez Daniel Rafecas.

Según la denuncia, Adorni habría utilizado el avión presidencial en un viaje oficial a Nueva York trasladando a su esposa, quien no tendría funciones oficiales ni participación en actividades institucionales del Estado.

Dalbón sostuvo que si se confirma que el traslado respondió a motivos personales, podría tratarse de una utilización indebida de bienes del Estado, lo que eventualmente podría encuadrarse en el artículo 260 del Código Penal, que sanciona la malversación de fondos públicos.

El abogado remarcó que los recursos estatales sólo pueden utilizarse con fines vinculados al ejercicio de la función pública, por lo que su empleo para fines particulares podría implicar una afectación ilegítima del patrimonio estatal.