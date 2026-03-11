Los senadores pasarán a cobrar más de $11 millones por el aumento de la paritaria legislativa

Los senadores nacionales pasarán a cobrar en marzo una dieta superior a los 11 millones de pesos, debido a que sus ingresos están vinculados a los aumentos salariales acordados entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

El incremento surge del acuerdo paritario firmado este miércoles, que establece un aumento acumulado del 12,5% entre diciembre y mayo, según informaron fuentes legislativas.

De esta manera, los senadores que hasta noviembre percibían una dieta de 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar 11 millones de pesos en bruto en marzo, mientras que en mayo el monto alcanzará aproximadamente los 11,5 millones.

El aumento se explica porque las dietas de los senadores están acopladas a las paritarias del personal legislativo, una decisión que el Senado adoptó en abril de 2024, cuando resolvió volver a vincular sus ingresos a los incrementos salariales del Congreso.

Esa medida se tomó a mano alzada y generó polémica, ya que algunos legisladores expresaron su desacuerdo con la iniciativa impulsada por la mayoría del cuerpo.

A diferencia de lo que ocurre en el Senado, las dietas de los diputados nacionales no se actualizan automáticamente con cada paritaria legislativa. En ese caso, los incrementos dependen de una decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por lo que los ingresos de los diputados rondan actualmente los 6 millones de pesos en bruto.

El sistema salarial del Congreso se basa en módulos, y en el caso de los senadores la dieta se compone de 2500 módulos por dieta básica, 1000 módulos por gastos de representación y 500 módulos por desarraigo.

Este último concepto no lo perciben los senadores que residen en la Ciudad de Buenos Aires, como los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde y el kirchnerista Mariano Recalde. Tampoco lo cobra la senadora santacruceña Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación como exgobernadora.

El acuerdo paritario fue firmado por la Asociación del Personal Legislativo (APL), ATE y UPCN, junto a autoridades del Congreso.

El incremento contempla un aumento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5% en enero y 2,2% en febrero, lo que representa un 6,85% acumulado, al que se sumarán un 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, hasta completar el 12,5% acumulado.

El acta fue rubricada por los secretarios generales de APL, Norberto Di Próspero; de UPCN, Martín Roig; y de ATE, Claudio Britos, junto a los secretarios parlamentarios de Diputados, Adrián Pagan, y del Senado, Agustín Wenceslao Guistian.

En un comunicado, los gremios señalaron que el acuerdo salarial “no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio”, y remarcaron que el aumento del 12,5% “no es un cierre de las negociaciones, sino un piso desde donde seguir avanzando”.