Capacitaron en RCP y Primeros Auxilios a miembros de la Iglesia Inmaculada

La Municipalidad, a través de la Dirección de Bienestar Comunitario y la Dirección de Protección Civil, llevó adelante una capacitación en RCP, Primeros Auxilios y desobstrucción de vías respiratorias destinada a integrantes de la comunidad de la Iglesia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino.

La actividad estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, quienes brindaron herramientas teóricas y prácticas para actuar ante situaciones de emergencia.

Durante la jornada, se remarcó la importancia de incorporar estos conocimientos al cuidado cotidiano, ya que permiten fortalecer la confianza y la capacidad de respuesta de las personas ante situaciones críticas.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de instancias de formación buscan acercar herramientas a la comunidad para actuar de manera rápida y efectiva frente a emergencias, promoviendo una mayor preparación en la población.

A través de estas iniciativas, el Municipio reafirma su compromiso con la promoción de la salud, el bienestar y el acompañamiento permanente de la comunidad y sus familias.