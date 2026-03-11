Miércoles 11 de marzo de 2026

Capacitaron en RCP y Primeros Auxilios a miembros de la Iglesia Inmaculada

La actividad fue organizada por el Municipio y contó con la participación de Bomberos Voluntarios, quienes brindaron herramientas teóricas y prácticas para actuar ante situaciones de emergencia.

La Municipalidad realizó una capacitación en RCP y Primeros Auxilios para una comunidad religiosa. (Foto: MST)
La Municipalidad, a través de la Dirección de Bienestar Comunitario y la Dirección de Protección Civil, llevó adelante una capacitación en RCP, Primeros Auxilios y desobstrucción de vías respiratorias destinada a integrantes de la comunidad de la Iglesia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino.

La actividad estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, quienes brindaron herramientas teóricas y prácticas para actuar ante situaciones de emergencia.

Durante la jornada, se remarcó la importancia de incorporar estos conocimientos al cuidado cotidiano, ya que permiten fortalecer la confianza y la capacidad de respuesta de las personas ante situaciones críticas.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de instancias de formación buscan acercar herramientas a la comunidad para actuar de manera rápida y efectiva frente a emergencias, promoviendo una mayor preparación en la población.

A través de estas iniciativas, el Municipio reafirma su compromiso con la promoción de la salud, el bienestar y el acompañamiento permanente de la comunidad y sus familias.

