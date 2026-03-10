El Liceo Municipal habilita las preinscripciones online para el ciclo lectivo 2026

La Municipalidad de nuestra ciudad informó que próximamente se habilitarán las preinscripciones online para el ciclo lectivo 2026 del Liceo Municipal “Faustino M. San Juan”, destinadas a quienes deseen estudiar y formarse en las distintas propuestas académicas de artes e idiomas que ofrece la institución.

El proceso de inscripción se realizará de manera digital a través del sitio web oficial del municipio, www.santotome.gob.ar, donde estará disponible el formulario correspondiente a partir de las 11:00 horas del primer día de inscripción, permaneciendo habilitado hasta las 24:00 horas del día de finalización de cada período.

El cronograma de preinscripciones se desarrollará de la siguiente manera:

Alumnos promovidos 2025: del 17 al 20 de marzo .

Alumnos ingresantes 2026: del 25 al 27 de marzo.

Desde la institución se informó además que los alumnos promovidos de años anteriores a 2025 deberán comunicarse hasta el 13 de marzo para recibir indicaciones sobre su inscripción.

Para realizar consultas o recibir información podrán comunicarse a través del WhatsApp 342 477 2373, al teléfono 4740349, o acercarse personalmente al Liceo Municipal, ubicado en Castelli 1636, de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

El Liceo Municipal “Faustino M. San Juan” ofrece una amplia oferta académica vinculada a las artes y los idiomas, con propuestas formativas para distintas edades y niveles de conocimiento.

En el área de Artes, se desarrollan trayectos y talleres en Artes Visuales, Danza Contemporánea, Folklore, Música y Teatro, con propuestas destinadas a niños, jóvenes y adultos, además de espacios de formación, extensión y talleres integrados para personas con discapacidad.

Asimismo, el Liceo cuenta con una propuesta de Idiomas que incluye Inglés, Italiano, Francés, Portugués y Lengua de Señas Argentina, con diferentes niveles de capacitación y cursos orientados tanto a niños y adolescentes como a personas adultas.

Desde el municipio indicaron que toda la información específica sobre cada cátedra, requisitos y niveles estará disponible de manera online al momento de realizar la inscripción.

A través de estas propuestas, el Liceo Municipal continúa consolidándose como un espacio de formación artística y cultural de referencia en la ciudad, promoviendo el acceso a la educación, la creatividad y el desarrollo de nuevas habilidades para vecinos de todas las edades.