Alerta en la F1 tras la maniobra de Colapinto: el jefe de McLaren elevó un reclamo a las autoridades

La maniobra de Franco Colapinto para esquivar a Liam Lawson en la largada del Gran Premio de Australia no solo generó elogios dentro del mundo del automovilismo, sino que también encendió señales de alerta en la Fórmula 1 por los riesgos que pueden producirse en el inicio de las carreras.

Uno de los que se refirió al tema fue Andrea Stella, jefe del equipo McLaren, quien utilizó la acción del piloto argentino como ejemplo para pedir mayores medidas de seguridad en las largadas.

“La salida estuvo a punto de terminar mal”, afirmó Stella tras la carrera disputada el domingo en Melbourne, al tiempo que remarcó la necesidad de mantener la atención sobre lo que ocurre en los primeros metros de cada Gran Premio.

Según explicó, el principal problema está vinculado a las características de los nuevos motores que se implementarán en 2026, que reaccionan con mayor lentitud al momento de la partida. Esto provoca que si un piloto comete un pequeño error al acelerar, el auto puede quedar prácticamente detenido en la grilla, mientras el resto del pelotón avanza a gran velocidad.

Esa situación fue la que obligó a Colapinto a realizar una maniobra rápida para evitar embestir a un rival que había quedado detenido, lo que evitó un posible accidente en la largada.

A este inconveniente se suma además un factor aerodinámico clave: los autos actuales están diseñados para ofrecer la menor resistencia al viento posible en las rectas, lo que permite alcanzar velocidades más altas antes de la primera curva.

Sin embargo, esa configuración también implica menor agarre en los neumáticos en los primeros metros, lo que incrementa el riesgo cuando varios autos llegan juntos a la primera frenada.

La combinación de autos que pueden quedar detenidos en la grilla y otros que llegan a gran velocidad con poca estabilidad convierte las largadas en uno de los momentos más delicados de cada carrera.

Por ese motivo, dentro de la categoría crece el debate sobre la necesidad de revisar los procedimientos de largada, con el objetivo de evitar que en futuras carreras se produzca un accidente de mayor gravedad.