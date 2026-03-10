Desde Nueva York, Milei criticó a empresarios industriales y defendió la apertura de importaciones

El presidente Javier Milei calificó como “empresarios prebendarios” al CEO de Techint, Paolo Rocca, y al dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, durante su exposición en la inauguración de la Argentina Week, en la ciudad de Nueva York.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que en las últimas semanas mantuvo “confrontaciones abiertas” con ambos empresarios y con sectores industriales vinculados al esquema de protección económica.

“Rocca, Madanes, en connivencia con políticos ladrones atacaron a muchos argentinos, pero se terminó. Se terminó la política corrupta”, afirmó el jefe de Estado.

En ese marco, el presidente defendió su política de apertura de importaciones, al sostener que busca beneficiar a los consumidores y modificar los incentivos del sistema económico.

Según planteó, el esquema actual genera distorsiones en los precios relativos, lo que deriva en que ciertos sectores productivos se mantengan protegidos mediante barreras comerciales.

“Están distorsionando los precios relativos, produciendo algo que no debería. Si abren, ahora van a poder comprar a 100”, señaló.

En otro tramo de su intervención, el mandatario también hizo referencia al conflicto con la empresa Fate, en medio de la discusión por las políticas económicas y laborales.

“Un día antes de que la reforma laboral sea tratada en el Congreso nos tiró a 900 trabajadores en la calle. No es un juego de niños”, expresó.

Asimismo, Milei sostuvo que su postura frente a estos sectores responde a una defensa del bienestar de los ciudadanos, en el marco de su visión económica liberal.

“Cuando peleo, peleo por el bienestar de los argentinos”, afirmó.

Durante su discurso, el presidente también agradeció el trabajo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su rol en la estrategia política del oficialismo y destacó los resultados electorales obtenidos por La Libertad Avanza.

Además, mencionó el desempeño de varios integrantes de su gabinete, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Salud, Mario Lugones.