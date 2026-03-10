El Gobierno sancionará a FATE por incumplir el pago de salarios durante la conciliación obligatoria

El Ministerio de Capital Humano anunció que sancionará a la empresa FATE por el incumplimiento en el pago de salarios a sus trabajadores durante la conciliación obligatoria, en el marco del conflicto laboral que mantiene con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Según se informó oficialmente, la cartera que conduce Sandra Pettovello decidió iniciar un sumario contra la empresa luego de detectar que no abonó los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo que constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada previamente por el Gobierno nacional.

En ese contexto, el ministerio resolvió además prorrogar la instancia conciliatoria por cinco días, con vencimiento el 11 de marzo de 2026, con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y buscar una solución al conflicto.

La medida se da en medio de la crisis que atraviesa la empresa luego de que FATE anunciara el cierre de su planta y el despido de más de 900 trabajadores, lo que profundizó la tensión con el gremio del sector.

En paralelo, se conoció que el SUTNA impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad y permitir una intervención temporal del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada, además, el presidente Javier Milei volvió a referirse al conflicto desde Nueva York, donde participa del Argentina Week, y cuestionó a Paolo Rocca, CEO de Techint, y a Javier Madanes Quintanilla, propietario de FATE, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”.