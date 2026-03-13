Con bandas en vivo, este sábado llega "La Previa" del Santoto Rock

Este sábado 14 se realizará “La Previa” del Santoto Rock, una propuesta que funciona como antesala del festival y que reunirá bandas en vivo en el bar Creo, Birra y Arte (Iriondo 2161), con entrada libre y gratuita.

La actividad se desarrollará a una semana del Santoto Rock, el festival que tendrá lugar el 21 de marzo en el camping municipal, y que cada año convoca a artistas de la escena regional y a un numeroso público.

En esta ocasión, La Previa contará con las presentaciones de La Nave, Luli Gauna & Los Herederos del Blues y Flaco Ferrero y Amigos, en una noche que combinará música en vivo, gastronomía y cerveza artesanal.

Con el paso de las ediciones, La Previa del Santoto Rock se convirtió en un clásico en los días previos al festival, convocando a cientos de personas que se acercan para compartir una noche de encuentro en comunidad y comenzar a vivir el clima del evento.

Uno de los momentos destacados será la presencia de Agustín “Flaco” Ferrero, una de las voces más representativas del rock santafesino. Su participación funcionará además como un anticipo del show de Astro Bonzo, banda de la que es cantante y que formará parte del festival del 21 de marzo.

A una semana de Santoto Rock

La primera edición de Santoto Rock 2026 se realizará el 21 de marzo en el camping municipal, con entrada libre y gratuita.

La organización ya confirmó que Gustavo Angelini y Astro Bonzo encabezarán la grilla del festival, que también contará con la participación de Destruidos Roll e Híbridos, mientras que Cobe & Rusty estarán a cargo de la apertura.

Cabe recordar que el Santoto Rock se lleva adelante a partir de un modelo de articulación público-privada entre la Municipalidad de Santo Tomé y Dos Orillas Producciones, una modalidad que permitió consolidar el festival y ampliar su alcance artístico y organizativo.