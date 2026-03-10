En medio de la suba internacional del petróleo, los combustibles aumentaron por segunda vez en una semana

Por En medio de la suba internacional del precio del petróleo, las estaciones de servicio de nuestra ciudad registraron un nuevo aumento en los combustibles, el segundo en el transcurso de una semana.

La actualización de precios se aplicó este martes 10 de marzo, luego de un primer incremento que se había registrado durante el fin de semana, en un contexto marcado por la volatilidad del mercado energético a nivel mundial.

Según explicó Claudio Lamadrid, encargado de la estación de servicio Shell de calle Hernandarias, el último ajuste ronda entre el 2% y el 3%, mientras que el aumento aplicado días atrás también se ubicó en valores similares.

“El aumento que hoy vamos a modificar ronda entre un 2% y un 3%. En lo que vale el mes ya debemos haber sumado alrededor de un 5%”, señaló.

El referente del sector indicó que la evolución de los precios depende directamente de lo que ocurra con el valor internacional del barril de petróleo, que en los últimos días registró fuertes movimientos debido al conflicto en Medio Oriente.

“Mientras siga el conflicto tenemos que estar atentos día a día a ver qué pasa con el precio del barril de petróleo”, explicó, y advirtió que no hay certezas sobre cómo evolucionarán los precios en los próximos días.

Los precios en nuestra ciudad



YPF



Nafta Súper: $1802

Infinia: $1927

Ultra: $1930

Infinia Diésel: $2044



Shell



Nafta Súper: $1780

V-Power Nafta: $2047

Evolux Diésel: $1940

V-Power Diésel: $2156



Axion



Nafta Súper: $1815

Quantium Nafta: $2059

Diésel: $1998

Quantium Diésel: $2089



Gulf



Nafta Súper: $1766

Nafta Premium: $1923

Diésel: $1909

Diésel Premium: $2048

Lamadrid señaló además que las estaciones reciben las actualizaciones directamente de las compañías petroleras, que comunican los cambios para su aplicación inmediata.

“Nos pasa directamente la compañía la modificación de precios a partir del día que sigue y hay que aplicarlo”, explicó.