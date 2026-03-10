Interés General — 10.03.2026 —
En medio de la suba internacional del petróleo, los combustibles aumentaron por segunda vez en una semana
Las estaciones de servicio aplicaron una nueva actualización de precios este martes, luego de un incremento registrado durante el fin de semana. Desde el sector explican que la suba está vinculada al aumento del petróleo a nivel internacional en el marco del conflicto en Medio Oriente.
Por En medio de la suba internacional del precio del petróleo, las estaciones de servicio de nuestra ciudad registraron un nuevo aumento en los combustibles, el segundo en el transcurso de una semana.
La actualización de precios se aplicó este martes 10 de marzo, luego de un primer incremento que se había registrado durante el fin de semana, en un contexto marcado por la volatilidad del mercado energético a nivel mundial.
Según explicó Claudio Lamadrid, encargado de la estación de servicio Shell de calle Hernandarias, el último ajuste ronda entre el 2% y el 3%, mientras que el aumento aplicado días atrás también se ubicó en valores similares.
“El aumento que hoy vamos a modificar ronda entre un 2% y un 3%. En lo que vale el mes ya debemos haber sumado alrededor de un 5%”, señaló.
El referente del sector indicó que la evolución de los precios depende directamente de lo que ocurra con el valor internacional del barril de petróleo, que en los últimos días registró fuertes movimientos debido al conflicto en Medio Oriente.
“Mientras siga el conflicto tenemos que estar atentos día a día a ver qué pasa con el precio del barril de petróleo”, explicó, y advirtió que no hay certezas sobre cómo evolucionarán los precios en los próximos días.
YPF
Nafta Súper: $1802
Infinia: $1927
Ultra: $1930
Infinia Diésel: $2044
Shell
Nafta Súper: $1780
V-Power Nafta: $2047
Evolux Diésel: $1940
V-Power Diésel: $2156
Axion
Nafta Súper: $1815
Quantium Nafta: $2059
Diésel: $1998
Quantium Diésel: $2089
Gulf
Nafta Súper: $1766
Nafta Premium: $1923
Diésel: $1909
Diésel Premium: $2048
Lamadrid señaló además que las estaciones reciben las actualizaciones directamente de las compañías petroleras, que comunican los cambios para su aplicación inmediata.
“Nos pasa directamente la compañía la modificación de precios a partir del día que sigue y hay que aplicarlo”, explicó.