Clara García en Expoagro: "Apoyar al campo y su entramado productivo es acompañar la generación de empleo"

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, estuvo presente en la inauguración oficial del stand de la provincia en Expoagro 2026, en San Nicolás (Buenos Aires), junto al gobernador Maximiliano Pullaro; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y la diputada nacional Gisella Scaglia.

“Santa Fe es una protagonista central en esta exposición que muestra el potencial del campo, no solo en términos tradicionales, sino de toda la agro-bio-industria, de la ciencia y la tecnología, con los nuevos últimos avances aplicados a un sector que hace que todo lo que tenga sello argentino sea demandado en el mundo”, valoró la legisladora.

Además, destacó: “En un momento en el que la exportación tiene dificultades debido al tipo de cambio bajo, el gobierno provincial redobla la apuesta para mejorar la competitividad y por eso no solo vemos inversiones en rutas y caminos, en conectividad y en oferta de servicios, sino en la organización de rondas de negocio para vincular a nuestras empresas con el mundo y tasas subsidiadas para quienes buscan financiar la adquisición de capital de trabajo, incorporar tecnología o ampliar sus plantas”, detalló.

Clara García, junto a Scaglia, Pullaro y funcionarios provinciales, en la inauguración del stand de Santa Fe.

A través del Ministerio de Desarrollo Productivo, la provincia desplegará hasta el 10 de marzo una agenda estratégica orientada a potenciar el entramado agroindustrial santafesino. En total, 170 firmas participarán de la mega-muestra, en la que el stand institucional funcionará como un espacio de encuentro para la promoción de inversiones, la generación de vínculos comerciales y la articulación público-privada.

“Apoyar al campo y a todo su entramado productivo es apoyar la generación de empleo a través de cadenas de producción que cada vez son más eficientes y generan arraigo en tantas localidades. Santa Fe lo puede hacer porque tiene un Estado ordenado que puede orientar su presupuesto al desarrollo productivo”, agregó García, quien visitó distintos stands de empresas santafesinas acompañada por los diputados provinciales Joaquín Blanco, Leo Calaianov y Fabián Cejas; las secretarias de Transporte, Mónica Alvarado, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Érica Hynes; la subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich; y la exministra de Producción Alicia Ciciliani.