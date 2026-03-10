Unión visita a Independiente en Avellaneda para abrir la fecha 10 del Apertura

Unión vuelve a la actividad este martes por la tarde cuando visite a Independiente en Avellaneda, en el encuentro que abrirá la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El partido se disputará desde las 19:45 en el estadio del conjunto rojo y será televisado por TNT Sports. El árbitro del encuentro será Andrés Merlos, acompañado por Facundo Rodríguez y Marcos Horticolou como asistentes, mientras que Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón regresa a la competencia luego del parate del último fin de semana dispuesto por el Comité Ejecutivo de la AFA, en medio de la disputa institucional con el Gobierno nacional y las denuncias realizadas por ARCA.

En lo deportivo, Unión atraviesa un buen momento, ya que acumula tres victorias consecutivas. La racha comenzó ante Aldosivi y continuó con dos triunfos como visitante: frente a Sarmiento y luego ante Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes.

Gracias a esa seguidilla de resultados, el Tatengue se ubica tercero en la tabla con 14 puntos, a solo una unidad de Estudiantes y a cuatro del líder Vélez, que suma 18.

Por su parte, Independiente, dirigido por Gustavo Quinteros, llega tras vencer 2 a 0 a Central Córdoba como local, con goles de Gabriel Ávalos —que ya suma cuatro tantos en el torneo— e Iván Marcone.

El conjunto de Avellaneda marcha cuarto en la tabla con 13 puntos, apenas uno menos que Unión, por lo que el duelo aparece como clave en la pelea por los primeros puestos del campeonato.