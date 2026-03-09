Con gran convocatoria, así se vivieron los festejos por el Santo Patrono en la ciudad

Por Santotomealdía



La ciudad celebró el sábado 7 de marzo el Día de su Santo Patrono, Santo Tomás de Aquino, con una serie de actividades religiosas, culturales y comunitarias que convocaron a numerosos vecinos a lo largo de toda la jornada.

Tras las actividades de la mañana, que incluyeron la ofrenda floral en Plaza Libertad y la misa central en la Parroquia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino, los festejos continuaron durante la tarde y la noche con distintas propuestas abiertas a la comunidad.

Noche de los Museos

Entre las 18 y las 21 horas se desarrolló una nueva edición de la Noche de los Museos, iniciativa que permitió a los vecinos recorrer distintos espacios vinculados con la historia local.

Durante la jornada se realizaron visitas guiadas en distintos puntos de la ciudad, donde los participantes pudieron conocer el valor patrimonial de esos lugares y redescubrir parte de la identidad local a través del relato de guías.

Desde la Municipalidad señalaron en sus redes sociales que cientos de vecinos participaron de la propuesta cultural, recorriendo distintos espacios que forman parte de la historia de la ciudad.

Visita noctura al Cementerio Municipal, en el marco de la Noche de los Museos. (Foto: MST)

Festival de la Paz

Las celebraciones culminaron por la noche con el Festival de la Paz, que se realizó en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz y reunió a familias y vecinos en un clima festivo.

El evento incluyó presentaciones musicales, danzas y propuestas gastronómicas, además de una colecta solidaria de alimentos no perecederos organizada por Cáritas.

A través de sus redes sociales, el intendente Miguel Weiss Ackerley destacó que el festival “brilló una vez más, con un público que superó en cantidad al del año pasado”, y valoró el trabajo de la comunidad de la parroquia, de los artistas, las agrupaciones folclóricas, los emprendedores y de las áreas municipales que participaron en la organización.

De esta manera, la ciudad vivió una nueva edición de los festejos patronales, una jornada que combinó tradición, fe, cultura y participación comunitaria.