El intendente defendió su gestión: “Hay concejales que piden flan en la casa recién quemada”

Por Santotomealdía



Luego de la apertura del período de sesiones ordinarias y en un escenario de críticas al contenido de su discurso, el intendente Miguel Weiss Ackerley publicó un mensaje en sus redes sociales en el que defendió su gestión y respondió a los cuestionamientos.

“Hoy abrí el período de sesiones 2026 y en mi discurso hablé de los temas que más nos importan a los santotomesinos: obras, servicios y seguridad”, comenzó el mandatario en su publicación.

En el texto, sostuvo que detalló “el estado de situación de cada aspecto al asumir nuestro gobierno hace 2 años y lo que venimos haciendo para resolver cada tema, para ordenar y para reconstruir”, y afirmó que continuarán trabajando “con esfuerzo, trabajo y decisión”.

La frase más contundente del mensaje fue dirigida a sectores del Concejo que cuestionaron su diagnóstico. “Como hay concejales que no entienden nada y piden flan en la casa recién quemada, tuve que explicarles cómo son las cosas y cómo estamos resolviendo problemas que son históricos”, escribió.

La metáfora del “flan”

La expresión utilizada por el intendente remite a la consigna “queremos flan”, popularizada en 2018 por el actor Alfredo Casero durante una intervención televisiva que tuvo amplia repercusión nacional. En aquel momento, la frase fue utilizada como una parodia para describir —según el humorista— actitudes de reclamo en contextos de crisis económica, durante la gestión de Mauricio Macri.

En su publicación, Weiss Ackerley apeló a una metáfora similar para plantear que las demandas actuales deben analizarse en función de la situación heredada. En esa línea, afirmó que los problemas “siguen existiendo, y no los negamos”.

“Si no tuviéramos calles en mal estado, ¿para qué estaríamos impulsando planes viales millonarios?”, preguntó. Y agregó: “Si tuviéramos un sistema de agua y cloacas excelente, ¿para qué estaríamos haciendo inversiones millonarias para levantarlo?”.

También defendió la compra de maquinaria y equipamiento municipal: “Si tuviéramos un conjunto de maquinarias en un número al menos aceptable para las dimensiones de nuestra ciudad, ¿para qué estaríamos llevando adelante la mayor compra de maquinaria de la historia?”.

El intendente cerró el mensaje con una frase de tono político: “Los ejemplos pueden seguir, pero la comprensión de texto parece ser nula”, y concluyó: “Yo sigo trabajando con dedicación y fuerza para levantar la ciudad. ¡Gracias a todos los que acompañan día a día!”.

La publicación se dio luego de que distintos concejales expresaran públicamente sus miradas sobre el discurso de apertura, en un debate político que continúa abierto tras el inicio del período legislativo.