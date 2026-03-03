Intentó robar en una casa de Zavalla al 1400 y terminó internado

Por Santotomealdía

Un delincuente intentó robar en una vivienda de Zavalla al 1400, a metros del Batallón de Ingeniero I, y terminó internado en el hospital Cullen. El hecho ocurrió este martes por la madrugada y, como consecuencia, el dueño de casa quedó demorado en sede policial.

Según trascendió, el ladrón es un joven de aproximadamente 16 años, quien ingresó a la morada en cuestión -cerca de las 4.30 horas- e intentó robar el motor de una bomba de agua. El robo fue frustrado por el propietario, quien se encontraba junto a su madre y advirtió lo que sucedía al escuchar ruidos en el patio, según relató la propia mujer en diálogo con Santotomealdía.

"Mi hijo ecuchó ruidos, se fue a fijar y en seguida me dijo que llame a la policía", testimonió. Asimismo indicó que el delincuente intentó escapar pero fue alcanzado por su hijo que "salió con una barreta de hierro". En ese momento se produjo un forcejeo que derivó en una pelea, tras la cual el sujeto quedó tendido en el suelo, inconsciente y con lesiones por las cuales debió ser trasladado al nosocomio de la capital provincial.

Según se conoció, el ladrón ingresó alrededor de las 7 al sector de shock room con un traumatismo encéfalo craneano grave y permanece internado. Hasta el momento no trascendió su identidad.

Por su parte, el dueño de la vivienda fue llevado a la Subcomisaría 9na., donde quedó demorado mientras se llevaban adelante las diligencias correspondientes.