Miravete cuestionó el discurso del intendente y aseguró que “la ciudad que describió no es la que vivimos”

Por Santotomealdía



Luego de la apertura del período de sesiones ordinarias, la concejal de La Libertad Avanza, Giselle Miravete, expresó una postura crítica sobre el mensaje del intendente Miguel Weiss Ackerley y cuestionó tanto el diagnóstico como los anuncios realizados.

La edil consideró que se trató de un discurso “muy parecido al del año pasado” y señaló que hubo “fragmentos y párrafos iguales” respecto de compromisos que —según afirmó— no fueron cumplidos.

“La verdad me hacía sentir en el país de las maravillas, en el país de Alicia, porque describe una ciudad y acciones por parte del Ejecutivo que no vemos los santotomesinos”, sostuvo. Y agregó: “La ciudad que él describió no es la que estamos viviendo”.

Obras y servicios

Miravete mencionó como uno de los anuncios concretos la repavimentación de Hipólito Yrigoyen, aunque afirmó que, en términos generales, escuchó “más de lo mismo que se dijo el año pasado”.

En relación con el equipamiento y las obras mencionadas por el intendente, planteó: “El santotomesino no ve esas obras. ¿Dónde está ese equipamiento? Lo queremos ver en la calle trabajando”.

También cuestionó la descripción de crecimiento en el sector sur de la ciudad. “Si él ve un crecimiento del sur de la ciudad, realmente no está en Santo Tomé”, afirmó, y enumeró problemas como calles intransitables, falta de iluminación y hechos delictivos. “¿Desarrollo de qué? ¿De usurpaciones, de calles intransitables, de falta de iluminación?”, agregó.

Seguridad y control

En materia de seguridad, la concejal puso en duda los anuncios sobre nuevas cámaras y el anillo digital. “No podemos ni siquiera los concejales saber qué cámaras instalaron el año pasado, porque no nos permiten ingresar a la sala de monitoreo”, sostuvo, y explicó que presentaron notas solicitando acceso sin obtener respuesta.

Sobre el Consejo de Seguridad, indicó que las estadísticas presentadas “no reflejan la realidad de la ciudad”, ya que —según manifestó— se basan en llamados al 911 y no contemplan la totalidad de los hechos.

“Santo Tomé está insegura”, expresó, y mencionó episodios recientes de robos como ejemplo de la situación.

Agua, cloacas y alumbrado

Miravete también cuestionó el estado del servicio de agua en el sector de la Cisterna Luján Oeste. Aseguró que la obra anunciada no está finalizada porque “no está instalado el tratamiento del agua” y que actualmente se suministra agua de perforación con clorinación.

“Volvimos a tener en un sector de la ciudad el agua de hace muchísimos años atrás, un agua dura, que se pone marrón”, afirmó, y señaló que vecinos cercanos a la planta reciben agua “que parece barro”.

En cuanto al alumbrado público, sostuvo que, pese al anuncio de nuevas luminarias LED, “es continuo el reclamo de barrios que no tienen luz”, y vinculó esa situación con el problema de inseguridad.

También recordó que presentó pedidos de informes sobre estaciones elevadoras y la planta de tratamiento cloacal. “Venimos haciendo pedidos de informe y ninguno está respondido en tiempo y forma”, expresó.

Como balance, definió el mensaje como “un discurso pobre, repetitivo” y reiteró que no coincide con la realidad que, a su entender, atraviesan los vecinos.