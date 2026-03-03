Tras la apertura de sesiones, Alvizo afirmó que el mensaje del intendente “dista mucho de la realidad”

Por Santotomealdía



Luego del mensaje de apertura de sesiones ordinarias del intendente Miguel Weiss Ackerley, el concejal justicialista Rodrigo Alvizo expresó una postura crítica respecto del diagnóstico y las proyecciones planteadas por el Ejecutivo.

El edil sostuvo que el discurso oficial “dista mucho de la realidad” y aseguró que genera “pocas expectativas a futuro”, al considerar que no refleja la situación que atraviesan los vecinos de la ciudad.

“Estamos acostumbrados a este tipo de mensajes del Ejecutivo, donde hace un diagnóstico que para nosotros no es coincidente con la realidad que viven los santotomesinos a diario”, afirmó. En ese sentido, remarcó que las obras y mejoras mencionadas “no se ven reflejadas en la prestación de los servicios significativamente”.

Alvizo también cuestionó que se reiteren anuncios formulados en años anteriores. “En los dos mensajes anteriores se hicieron las mismas promesas de gobierno y se cumplió en menos del diez por ciento”, expresó. Y agregó: “Son promesas vacías”.

En un tono aún más crítico, el concejal manifestó que se trata de “un gobierno mentiroso, donde se promete mucho y se hace poco”, y advirtió que “cuando un gobierno no asume que las cosas están mal, es muy difícil que se generen políticas públicas para poder mejorarlas”.

Servicios e infraestructura

El edil planteó que, a dos años del inicio de la gestión, deberían observarse mejoras concretas en la prestación de servicios. “Hace dos años que están en gestión, que no es poco, y debería haber alguna mejora en el estado de situación de los servicios y de la infraestructura municipal”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que desde su perspectiva ocurre lo contrario: “Vemos que los servicios han empeorado, que las calles están peor, que la recolección de residuos está peor, que el agua es un servicio deficitario y está cada vez peor”.

No obstante, indicó que comparte algunos de los objetivos planteados por el Ejecutivo, como la construcción del obrador Nº 3, la recolección diferenciada de residuos y la ampliación de los servicios de agua y cloacas. “Estamos de acuerdo con lo que hace falta, pero eso después no se refleja en la realidad”, afirmó.

Preocupación por la asistencia alimentaria

Uno de los puntos conyunturales que el concejal consideró más preocupantes es la situación del Programa Municipal de Asistencia Alimentaria, que —según indicó— alcanzaba a alrededor de 1500 familias de la ciudad.

Alvizo recordó que presentó un pedido de informes en el Concejo, en línea con una presentación realizada por el diputado provincial Fabián Palo Oliver, para conocer qué está ocurriendo con la provisión de raciones alimentarias y viandas a comedores y merenderos.

“Tenemos información de vecinos que no están recibiendo los alimentos, de comedores que no están recibiendo las viandas y de merenderos que no están recibiendo la provisión que se estaba brindando desde hace años”, afirmó.

El edil calificó la situación como “muy grave” y agregó: “En noviembre se cortó la asistencia y nos preocupa muchísimo en el estado de situación económico que estamos viviendo”.

Asimismo, cuestionó que el tema no haya sido mencionado durante el discurso de apertura. “No hubo ninguna referencia, y eso también para nosotros es grave”, señaló.

Finalmente, reiteró la necesidad de que el Ejecutivo brinde explicaciones formales sobre la continuidad del programa y sobre el estado general de los servicios municipales.