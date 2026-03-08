El 34% de las mujeres en Argentina atravesó situaciones de violencia en el último año

Un 34% de las mujeres en Argentina afirmó haber atravesado alguna situación de violencia en los últimos 12 meses, según un informe internacional difundido en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El dato surge del Worldviews Survey 2026, una encuesta realizada por la Worldwide Independent Network of Market Research (WIN) junto con la agencia Voices! Argentina, que recopiló las opiniones de 45.000 personas en 45 países.

El estudio revela que el porcentaje registrado en Argentina duplica el promedio global, donde el 17% de las mujeres afirmó haber sufrido violencia física o psicológica en el último año.

Argentina entre los países con mayor nivel de violencia reportada

Con ese nivel, Argentina ocupa el tercer lugar en el ranking internacional, junto con Grecia. El listado es encabezado por Marruecos (43%), seguido por Indonesia (36%).

La problemática también aparece con fuerza en América Latina, ya que 7 de los 12 países con mayores niveles de violencia reportada pertenecen a la región.

Entre ellos se encuentran:

Argentina (34%)

México (29%)

Venezuela (28%)

Chile (27%)

Paraguay, Colombia y Brasil (22%)

Según el informe, en Argentina la situación es aún más marcada entre mujeres de 35 a 49 años, donde el porcentaje de quienes reportan haber sufrido violencia asciende al 39%.

Percepción de igualdad vs. experiencias reales

El estudio también detectó una brecha entre la percepción de avances en igualdad de género y las experiencias cotidianas de las mujeres.

En Argentina, el 71% de los encuestados considera que la igualdad de género se alcanzó total o parcialmente en el ámbito laboral, seis puntos más que en 2025.

Una tendencia similar aparece en la política, donde el 69% cree que existe igualdad, por encima del promedio global del 57%.

Sin embargo, el informe muestra que los hombres suelen tener una visión más optimista que las mujeres. Por ejemplo, el 71% de los varones considera que la igualdad se logró en el trabajo, frente al 61% de las mujeres.

Inseguridad y acoso

El relevamiento también abordó otras problemáticas que afectan a las mujeres. En Argentina, una de cada diez mujeres afirmó haber sufrido acoso sexual en el último año, una cifra que aumenta entre las más jóvenes, alcanzando el 15% entre quienes tienen entre 18 y 24 años y el 20% entre las de 25 a 34.

Además, el 64% de las mujeres manifestó sentir inseguridad al caminar sola de noche, un porcentaje muy superior al 37% registrado entre los hombres.

La directora ejecutiva de Voices! Argentina, Constanza Cilley, señaló que este resultado se repite en los últimos años: “En los seis años que venimos realizando este relevamiento en el país nos encontramos con el mismo hallazgo preocupante: Argentina siempre destaca”.

Por su parte, el presidente de WIN, Richard Colwell, afirmó que los resultados reflejan una contradicción: “Existe una percepción de progreso institucional, pero la violencia, el acoso y la inseguridad siguen siendo persistentes”.