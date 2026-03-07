Fórmula 1: Colapinto partirá 16° en el GP de Australia tras una clasificación llena de sorpresas

Franco Colapinto no logró encontrar el ritmo ideal en la clasificación del Gran Premio de Australia y largará desde la 16ª posición en la carrera que marcará el inicio de la temporada de Fórmula 1. La jornada en el circuito de Albert Park estuvo marcada por incidentes y resultados inesperados entre los principales candidatos al título.

El piloto argentino de Alpine consiguió avanzar a la Q2 de manera agónica, tras marcar un tiempo de 2:21,200 justo cuando se terminaba la Q1. Ese registro le permitió ubicarse 15° y asegurarse el pase a la siguiente instancia, en una tanda que dejó eliminados a nombres importantes como Fernando Alonso, Sergio Pérez y el propio Max Verstappen.

Sin embargo, en la Q2 Colapinto no logró mejorar sus registros y cerró su participación con una vuelta de 1:21,270, que lo dejó finalmente en la 16ª posición de la grilla. Su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, tampoco tuvo una clasificación sencilla y terminó 14°.

Mercedes dominó la clasificación

La gran noticia del día fue el dominio de Mercedes, que se quedó con el 1-2 en la primera fila de la parrilla. El británico George Russell marcó la pole position con un tiempo de 1:18,518, superando por 293 milésimas a su compañero de equipo, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli.

Detrás de ellos se ubicó Isack Hadjar, que sorprendió al conseguir el tercer puesto en su debut oficial con Red Bull. La Ferrari de Charles Leclerc partirá desde la cuarta posición.

El top 10 se completa con Oscar Piastri, Lando Norris, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Arvid Lindblad y el brasileño Gabriel Bortoleto.

La gran sorpresa: el choque de Verstappen

La clasificación también dejó uno de los momentos más inesperados del fin de semana. El vigente campeón Max Verstappen sufrió un accidente durante la Q1, lo que lo dejó fuera de la tanda y lo obligará a largar desde el puesto 20, último en la grilla.

La carrera del Gran Premio de Australia se disputará este domingo a la 1 de la madrugada (hora argentina). Desde la 16ª posición, Colapinto intentará remontar posiciones en un comienzo de campeonato que ya se presenta impredecible y competitivo.